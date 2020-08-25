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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Самаре
Пожар в многоквартирном доме в Самаре во вторник унес жизни троих человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:47
2020-08-25T09:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в многоквартирном доме в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> во вторник унес жизни троих человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: улица Аэродромная, 58, поступило в МЧС в 5.37 (4.37 мск).Уточняется, что спустя около полутора часов возгорание полностью потушили.В пресс-службе добавили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.Управление СК РФ по региону сообщило, что следователи по факту гибели трех человек проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение."По предварительным данным, двое из потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения. Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты, а смерть потерпевших наступила из-за отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Самаре

09:47 25.08.2020 (обновлено: 09:48 25.08.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Самарской областиСотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном жилом доме по адресу улица Аэродромная 58 в Самаре
Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном жилом доме по адресу улица Аэродромная 58 в Самаре
© Фото : ГУ МЧС по Самарской области
Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном жилом доме по адресу улица Аэродромная 58 в Самаре
САРАТОВ, 25 авг - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Самаре во вторник унес жизни троих человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: улица Аэродромная, 58, поступило в МЧС в 5.37 (4.37 мск).
"Горели домашние вещи в квартире на площади 30 квадратных метров. Эвакуировали четырех человек. Погибли три человека: женщина 1932 года рождения, женщина 1962 года рождения, мужчина 1984 года рождения", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что спустя около полутора часов возгорание полностью потушили.
В пресс-службе добавили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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Управление СК РФ по региону сообщило, что следователи по факту гибели трех человек проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"По предварительным данным, двое из потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения. Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты, а смерть потерпевших наступила из-за отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС
13 апреля, 06:47
Крупные пожары в жилых домах в России в 2019-2020 годах
011500
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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