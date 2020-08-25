https://ria.ru/20200825/pozhar-1576270498.html

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Самаре

Пожар в многоквартирном доме в Самаре во вторник унес жизни троих человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T09:47

2020-08-25T09:47

2020-08-25T09:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самара

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в многоквартирном доме в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> во вторник унес жизни троих человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: улица Аэродромная, 58, поступило в МЧС в 5.37 (4.37 мск).Уточняется, что спустя около полутора часов возгорание полностью потушили.В пресс-службе добавили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.Управление СК РФ по региону сообщило, что следователи по факту гибели трех человек проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение."По предварительным данным, двое из потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения. Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты, а смерть потерпевших наступила из-за отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190505/1553268157.html

https://ria.ru/20200413/1569943253.html

самара

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия