https://ria.ru/20200825/povtorno-1576292229.html

Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы

Заразившаяся коронавирусной инфекцией во второй раз пациентка рассказала о течение болезни в интервью газете "Московский Комсомолец". РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:32

2020-08-25T15:32

2020-08-25T16:32

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

воз

сочи

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Заразившаяся <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a> во второй раз пациентка рассказала о течение болезни в интервью газете <a href="https://www.mk.ru/social/2020/08/25/povtorno-zabolevshaya-koronavirusom-opisala-strashnye-simptomy.html" target="_blank">"Московский Комсомолец".</a>По ее словам, впервые ей диагностировали <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> еще в апреле. При этом она чувствовала лишь легкое недомогание, температура держалась немногим выше 37 градусов, все это сопровождалось сухим кашлем. При этом с помощью компьютерной томографии удалось обнаружить характерное "матовое стекло" — небольшой очаг поражения в легких.Пациентка отметила, что болезнь протекала без особых осложнений.Спустя три месяца после выздоровления девушка уехала в командировку в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, и после возвращения ее состояние ухудшилось."После командировки пять дней я была какая-то квелая, было больно глотать и болело ухо. Кашля не было. Тогда я все сваливала на общее переутомление. Но я и подумать не могла, что вернулась старая зараза. На шестую ночь после командировки начался настоящий ад", — цитирует женщину издание.Как рассказывает сама пациентка, температура повысилась до 39 градусов. "Когда поднималась с постели, меня, как пьяную, заносило в сторону. Тогда же я потеряла обоняние. Первый раз этого симптома у меня не было. Мне было очень плохо, как никогда", — признается женщина.Спустя три дня ее состояние улучшилось, однако проведенные тесты на коронавирус вновь оказались положительными.Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила повторные случаи заражения. В то же время в <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> отметили, что это единичные случаи.Накануне глава Тувы Шолбан Кара-оол записал видео, в котором рассказал, что повторно заразился коронавирусом. Он добавил, что в этот раз симптомы болезни проявляют себя иначе. В частности, он пожаловался на сильные головные боли.Комментируя эти сообщения Минздрав подчеркнул, что действительно можно несколько раз переболеть COVID-19. В ведомстве отметили, что это зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы. Российские врачи сошлись во мнении с экспертами из ВОЗ, что повторное заражение — это редкие случаи.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200817/1575859122.html

https://ria.ru/20200811/1575650345.html

Станислав Попов В общем, как понимаю, иммунитет у переболевших не вырабатывается. Как ни странно. Т. е. и вакцинация бесполезна. Как вакцинация против гриппа, для которого тоже есть вакцины, тем не менее едегодно гриппом болеют миллионы людей и тысячи умирают от осложнений. Что логично - вирус гриппа мутирует, как и вирус «ковида». 34

Еша Нанасов В общем, плохо вы читаете (или с пониманием проблемы). Рецидивы единичны и связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы. 22

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россия

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, воз, сочи, общество