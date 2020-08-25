https://ria.ru/20200825/pogoda-1576268045.html

"Под влиянием антициклона". Синоптики рассказали о погоде в Москве

Переменная облачность без существенных осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:55

2020-08-25T07:55

2020-08-25T09:25

михаил леус

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Переменная облачность без существенных осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление окажется чуть ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество