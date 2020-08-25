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"Под влиянием антициклона". Синоптики рассказали о погоде в Москве
Переменная облачность без существенных осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:55
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михаил леус
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Переменная облачность без существенных осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление окажется чуть ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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михаил леус, москва, общество

"Под влиянием антициклона". Синоптики рассказали о погоде в Москве

07:55 25.08.2020 (обновлено: 09:25 25.08.2020)
2622
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСемья в одном из парков Москвы
Семья в одном из парков Москвы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Семья в одном из парков Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. При таких условиях нас ожидает переменная облачность без существенных осадков, в Москве плюс 24-26, по области плюс 22-25",— сообщил Леус.
Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление окажется чуть ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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