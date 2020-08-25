https://ria.ru/20200825/pogoda-1576268045.html
"Под влиянием антициклона". Синоптики рассказали о погоде в Москве
Переменная облачность без существенных осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:55
2020-08-25T07:55
2020-08-25T09:25
михаил леус
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Переменная облачность без существенных осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление окажется чуть ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, общество