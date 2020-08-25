https://ria.ru/20200825/podkast-eto-nadolgo-kak-pravilno-kormit-rebnka-1576259884.html

Подкаст "Это надолго": как правильно кормить ребёнка?

Ест вроде нормально, но иногда кидается едой. Ненавидит творог, но обожает арбуз. Почему так? Как рацион мамы во время кормления влияет на предпочтения ребёнка в еде? Нужно ли готовить для детей отдельно? Какими должны быть детский рацион и порция? Можно ли им глютен? Как живут дети вегетарианцев? Записали гид по детскому и взрослому питанию.

2020-08-25T11:00

2020-08-25T11:00

2020-08-25T11:00

это надолго

подкаст

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Подкаст «Это надолго»: как правильно кормить ребёнка? Ест вроде нормально, но иногда кидается едой. Ненавидит творог, но обожает арбуз. Почему так? Как рацион мамы во время кормления влияет на предпочтения ребёнка в еде? Нужно ли готовить для детей отдельно? Какими должны быть детский рацион и порция? Можно ли им глютен? Как живут дети вегетарианцев? Записали гид по детскому и взрослому питанию.

Вместе с проектом поддержки родителей <a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&utm_medium=ria&utm_campaign=main" target="_blank">"Family Tree"</a> разбираемся, что такое "food education" и почему не стоит лишний раз тревожиться, если ваш ребёнок вдруг съел бургер и запил его кока-колой.Что такое сбалансированное питание? Как определить размер порции конкретно для вашего ребёнка? Почему многие женщины до сих пор верят в "диету кормящей матери"? Как остановить пищевое насилие? Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию <a href="https://www.instagram.com/pronutr_com/" target="_blank">Викторию Вишнякову</a>.Какое питание рекомендуется для скорейшего восстановления мамы после родов — пять полезных и <a href="https://family3.ru/articles/postpartum_recovery?utm_source=justclick&utm_medium=email&utm_campaign=riameals" target="_blank">вкусных рецептов</a>. Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <a href="https://forms.gle/NSPgCi5NY34pPY1b9" target="_blank">опрос</a>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.<strong>2:20</strong> Что важно знать родителям о детском питании<strong>3:20</strong> Нужно ли готовить для детей отдельно <strong>4:45 </strong>"ВОЗ рекомендует": чем и как кормить детей<strong>7:20</strong> Мифы о фруктах, которые "начинают бродить после 14:00"<strong>9:40 </strong>Глютен, ГМО, лактоза, трансжиры, консерванты... детям можно?<strong>13:30</strong> Как "диета кормящей матери" формирует ребёнка-"нехочуху"<strong>15:30 </strong>Сколько чашек кофе в день можно беременным, кормящим мамам и детям<strong>16:45</strong> Из скольких продуктов должен состоять рацион<strong>18:20</strong> Как живут дети веганов и вегетарианцев<strong>22:10</strong> Как определить размер порции для ребёнка<strong>23:10 </strong>"Пищевой терроризм" и закармливание<strong>24:40</strong> Food education: зачем уроки питания в школе<strong>32:45</strong> Существует ли правильный режим питанияПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст