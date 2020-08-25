https://ria.ru/20200825/perekhvat-1576296457.html
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, нарушения им границы РФ не допущено, говорится в сообщении Национального... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:44
2020-08-25T16:44
2020-08-25T16:50
россия
баренцево море
миг-31
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> перехватил над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a> самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, нарушения им границы РФ не допущено, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России."Двадцать пятого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. ...в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии."После разворота иностранного военного самолета от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31бм проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
https://ria.ru/20200820/istrebitel-1576057573.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574213846.html
5
россия
баренцево море
норвегия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, баренцево море, миг-31, норвегия, в мире