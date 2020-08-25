https://ria.ru/20200825/perebolevshim-1576294091.html

Названы рекомендации для переболевших COVID-19

Главврач городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева в интервью "Российской газете" дала советы пациентам, уже переболевшим COVID-19. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:03

2020-08-25T16:03

2020-08-25T16:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости</strong>. Главврач городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева в интервью <a href="https://rg.ru/2020/08/25/reg-szfo/glavvrach-soobshchila-kakie-uprazhneniia-nado-delat-posle-covid-19.html">"Российской газете"</a> дала советы пациентам, уже переболевшим <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19.</a></u>Медик призвала обращаться к участковым, если им нужна реабилитация.Она также рекомендовала:Суровцева также дала советы тем, кто избежал заражения. В частности, она рекомендовала после возвращения с улицы полоскать рот водой или раствором ромашки. Также можно вымыть ноздри, используя детское или хозяйственное мыло. Она отметила, что делать это следует аккуратно, не промывая нос глубоко. В общественных местах врач призвала носить перчатки и маски.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 23,4 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 809 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>

https://ria.ru/20200825/povtorno-1576292229.html

https://ria.ru/20200811/1575650345.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество