Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/perebolevshim-1576294091.html
Названы рекомендации для переболевших COVID-19
Главврач городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева в интервью "Российской газете" дала советы пациентам, уже переболевшим COVID-19. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:03
2020-08-25T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576081378_0:0:3096:1742_1400x0_80_0_0_1e014f10eb505d1c3d29cd56195e6986.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости</strong>. Главврач городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева в интервью <a href="https://rg.ru/2020/08/25/reg-szfo/glavvrach-soobshchila-kakie-uprazhneniia-nado-delat-posle-covid-19.html">"Российской газете"</a> дала советы пациентам, уже переболевшим <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19.</a></u>Медик призвала обращаться к участковым, если им нужна реабилитация.Она также рекомендовала:Суровцева также дала советы тем, кто избежал заражения. В частности, она рекомендовала после возвращения с улицы полоскать рот водой или раствором ромашки. Также можно вымыть ноздри, используя детское или хозяйственное мыло. Она отметила, что делать это следует аккуратно, не промывая нос глубоко. В общественных местах врач призвала носить перчатки и маски.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 23,4 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 809 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>
https://ria.ru/20200825/povtorno-1576292229.html
https://ria.ru/20200811/1575650345.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576081378_365:0:3096:2048_1400x0_80_0_0_0ecd203a2ac721ad08785c585c2a0697.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

Названы рекомендации для переболевших COVID-19

16:03 25.08.2020 (обновлено: 16:51 25.08.2020)
6790
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Главврач городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева в интервью "Российской газете" дала советы пациентам, уже переболевшим COVID-19.
Медик призвала обращаться к участковым, если им нужна реабилитация.
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Вчера, 15:32Распространение нового коронавируса
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Она также рекомендовала:
прием витаминов группы D и B, магния и системных энзимов;
укреплять иммунитет при помощи травяных лекарственных препаратов, таких как володущка, иван-чай и ромашка;
заниматься легочной гимнастикой.
Суровцева также дала советы тем, кто избежал заражения. В частности, она рекомендовала после возвращения с улицы полоскать рот водой или раствором ромашки. Также можно вымыть ноздри, используя детское или хозяйственное мыло. Она отметила, что делать это следует аккуратно, не промывая нос глубоко. В общественных местах врач призвала носить перчатки и маски.
Первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 23,4 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 809 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
3334142
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Ребенок с книгами
Первый Ъ? В краснодарской школе сформировали 33 первых класса
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов
Умер народный артист России Владимир Никонов
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Борис Корчевников
Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Сотрудник полиции
В Ингушетии девять человек пострадали в массовой драке
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Россиянин случайно отсидел полгода в тюрьме вместо брата
Алексей Навальный
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве
Кот Ангел и девушка: какие необычные вещи забывают гости в отелях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния