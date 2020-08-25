Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/pensioner-1576272572.html
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:33
2020-08-25T10:33
пенсионный фонд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152826/34/1528263495_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_cd01b4f941d39e85beb9ae1db7d47b62.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> за 2017-2019 годы.Дело в том, что один человек мог открыть два и более счетов, а также присвоить один СНИЛС нескольким гражданам. В случае нескольких счетов у одного россиянина система определяла размер пенсии только на основании одного, в итоге размер выплаты уменьшался.К занижению пенсии могла также привести смена фамилии. ПФР не указывал на лицевых счетах ФИО владельца, которая была у него при рождении. Из-за этого могли возникнуть двойные счета у одного человека. За три года ПФР объединил порядка 90 тысяч счетов, на которые не начислялись доплаты.Контрольное ведомство также нашло еще одну ошибку. Так, ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти пенсионеров, так как информация доходит до фонда с опозданием. Родственники умерших получали доступ к этим деньгам.Только в двух территориальных органах ПФР переплаты составили 377,035 миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576111161.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/vyplaty-1576250492.html
Проблема с начислениями пенсий одна - пенсии нищенские, а руководство пенсионного фонда в роскоши купается.
326
Наверное пенсионный возраст еще поднимут... Лет на 5-7...
138
23
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152826/34/1528263495_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_f5238f6942bc87e26df4ccd7baa3b390.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионный фонд рф, общество

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

10:33 25.08.2020
229726
© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Андрей Теличев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.
Дело в том, что один человек мог открыть два и более счетов, а также присвоить один СНИЛС нескольким гражданам. В случае нескольких счетов у одного россиянина система определяла размер пенсии только на основании одного, в итоге размер выплаты уменьшался.
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
21 августа, 19:24
Неработающие пенсионеры смогут получить новые выплаты
К занижению пенсии могла также привести смена фамилии. ПФР не указывал на лицевых счетах ФИО владельца, которая была у него при рождении. Из-за этого могли возникнуть двойные счета у одного человека.
За три года ПФР объединил порядка 90 тысяч счетов, на которые не начислялись доплаты.
Выдача пенсий
24 августа, 16:31
В ПФР напомнили, кто из россиян получит выплаты уже 24 августа
Контрольное ведомство также нашло еще одну ошибку. Так, ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти пенсионеров, так как информация доходит до фонда с опозданием. Родственники умерших получали доступ к этим деньгам.
Только в двух территориальных органах ПФР переплаты составили 377,035 миллиона рублей.
544817847242
Обсудить 23
Пенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
Проблема с начислениями пенсий одна - пенсии нищенские, а руководство пенсионного фонда в роскоши купается.
25 августа, 11:03
Д Денис Хорошев
298305510
Наверное пенсионный возраст еще поднимут... Лет на 5-7...
25 августа, 12:15
ЮТЮрий Титонович
7520115621
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Подкаст «Это надолго»: как правильно кормить ребёнка?
Подкаст "Это надолго": как правильно кормить ребёнка?
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
В Сети высмеяли Гуфа за комментарий под фото бывшей жены с новым парнем
Алексей Навальный
В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Экс-судья рассказал, чем грозят Ефремову "версии об инопланетянах"
Северо-Крымский канал
В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального
Больница Charite Berlin, куда был госпитализирован Алексей Навальный
Песков ответил на обвинения в адрес России из-за дела Навального
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Проверка слуха
Лор объяснил, почему чистить уши опасно
Телеведущая Елена Малышева
Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва
Председатель совета директоров ООО Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния