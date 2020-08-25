https://ria.ru/20200825/pensioner-1576272572.html

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:33

2020-08-25T10:33

2020-08-25T10:33

пенсионный фонд рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> за 2017-2019 годы.Дело в том, что один человек мог открыть два и более счетов, а также присвоить один СНИЛС нескольким гражданам. В случае нескольких счетов у одного россиянина система определяла размер пенсии только на основании одного, в итоге размер выплаты уменьшался.К занижению пенсии могла также привести смена фамилии. ПФР не указывал на лицевых счетах ФИО владельца, которая была у него при рождении. Из-за этого могли возникнуть двойные счета у одного человека. За три года ПФР объединил порядка 90 тысяч счетов, на которые не начислялись доплаты.Контрольное ведомство также нашло еще одну ошибку. Так, ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти пенсионеров, так как информация доходит до фонда с опозданием. Родственники умерших получали доступ к этим деньгам.Только в двух территориальных органах ПФР переплаты составили 377,035 миллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576111161.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/vyplaty-1576250492.html

Денис Хорошев Проблема с начислениями пенсий одна - пенсии нищенские, а руководство пенсионного фонда в роскоши купается. 326

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, общество