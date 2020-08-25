https://ria.ru/20200825/pensii-1576265322.html
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:54
2020-08-25T00:54
2020-08-25T01:33
пенсионный фонд рф
счетная палата рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (<a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.Главной проблемой в Счетной палате назвали открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.Чаще всего это происходит из-за того, что граждане ошибаются при заполнении анкет, при этом если у заявителя было на момент назначения пенсии имелось два или более счета, ее размер мог устанавливаться только на основании одного из них, и тем самым размер выплат сокращался.К необоснованному занижению пенсии может приводить и смена фамилии, чаще всего это касается женщин, вышедших замуж. Счетная палата выяснила, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.ПФР регулярно находит и объединяет такие счета, однако недополученные из-за этих ошибок деньги пенсионерам доплачивает не всегда, выяснили аудиторы. Они выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения в более чем в 50%; в результате пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей.Всего же за три года ПФР объединил счета у 89,8 тысячи пенсионеров. В Счетной палате не исключили, что все эти граждане недополучили пенсии.В контрольном ведомстве отметили, что Минтруд совместно с ПФР должен проверить назначенные и пересчитанные по данным персонифицированного учета пенсии и доплатить гражданам недополученные ранее деньги.Кроме того, Счетная палата выяснила, что территориальные органы Пенсионного фонда продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР.Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших гражданах, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. На 1 января 2020 текущего года таких неидентифицированных умерших было почти вдвое меньше - 5,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20200812/1575690716.html
https://ria.ru/20191209/1562149920.html
Александр Невский
Свинство там творится, а потом пенсионный возраст повышают из за воровства денег в ПФР, и соответственно нехватки для пенсионеров.
69
Cт Прапор СССР
А мы об этом все время знали, пенсионеры, и военные пенсионеры знают что их обсчитывают по полной.
69
13
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсионный фонд рф, счетная палата рф, экономика
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Счетная палата
выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР
), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
Главной проблемой в Счетной палате назвали открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.
Чаще всего это происходит из-за того, что граждане ошибаются при заполнении анкет, при этом если у заявителя было на момент назначения пенсии имелось два или более счета, ее размер мог устанавливаться только на основании одного из них, и тем самым размер выплат сокращался.
К необоснованному занижению пенсии может приводить и смена фамилии, чаще всего это касается женщин, вышедших замуж. Счетная палата выяснила, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.
ПФР регулярно находит и объединяет такие счета, однако недополученные из-за этих ошибок деньги пенсионерам доплачивает не всегда, выяснили аудиторы. Они выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения в более чем в 50%; в результате пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей.
Всего же за три года ПФР объединил счета у 89,8 тысячи пенсионеров. В Счетной палате не исключили, что все эти граждане недополучили пенсии.
В контрольном ведомстве отметили, что Минтруд совместно с ПФР должен проверить назначенные и пересчитанные по данным персонифицированного учета пенсии и доплатить гражданам недополученные ранее деньги.
Кроме того, Счетная палата выяснила, что территориальные органы Пенсионного фонда продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР.
"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей", - говорится в отчете.
Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.
При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших гражданах, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. На 1 января 2020 текущего года таких неидентифицированных умерших было почти вдвое меньше - 5,6 тысячи человек.