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В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
Территориальные органы Пенсионного фонда РФ продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:19
2020-08-25T00:19
пенсионный фонд рф
счетная палата рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Территориальные органы Пенсионного фонда РФ продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>, говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017-2019 годах.Аудиторы отмечают, что сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года – представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших гражданах, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. На 1 января 2020 текущего года таких неидентифицированных умерших было почти вдвое меньше - 5,6 тысячи человек.Аудиторы также отмечают, что информационные базы данных ЗАГС, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и регистрации граждан, а значит, нуждаются в выверке по единому идентификатору и актуализации сведений.
https://ria.ru/20200508/1571130832.html
https://ria.ru/20170711/1498281486.html
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РИА Новости
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пенсионный фонд рф, счетная палата рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, происшествия

В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей

00:19 25.08.2020
2121
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР, говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017-2019 годах.
"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей. Эти переплаты могут быть взысканы только в судебном порядке либо путем добровольного возмещения родственниками умершего пенсионера", - говорится в отчете.
Аудиторы отмечают, что сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года – представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.
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При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших гражданах, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. На 1 января 2020 текущего года таких неидентифицированных умерших было почти вдвое меньше - 5,6 тысячи человек.
Аудиторы также отмечают, что информационные базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и регистрации граждан, а значит, нуждаются в выверке по единому идентификатору и актуализации сведений.
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Пенсионный фонд РФСчетная палата РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)ОбществоПроисшествия
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