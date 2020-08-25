https://ria.ru/20200825/pensii-1576265224.html

В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T00:19

2020-08-25T00:19

2020-08-25T00:19

пенсионный фонд рф

счетная палата рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Территориальные органы Пенсионного фонда РФ продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>, говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017-2019 годах.Аудиторы отмечают, что сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года – представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших гражданах, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. На 1 января 2020 текущего года таких неидентифицированных умерших было почти вдвое меньше - 5,6 тысячи человек.Аудиторы также отмечают, что информационные базы данных ЗАГС, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и регистрации граждан, а значит, нуждаются в выверке по единому идентификатору и актуализации сведений.

https://ria.ru/20200508/1571130832.html

https://ria.ru/20170711/1498281486.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, счетная палата рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, происшествия