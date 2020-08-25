https://ria.ru/20200825/patrul-1576278643.html

Российско-турецкий патруль попал под обстрел в Идлибе

Российско-турецкий патруль обстреляли из ручного противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:35

2020-08-25T12:35

2020-08-25T13:31

война в сирии

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война в сирии

идлиб (мухафаза)

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Российско-турецкий патруль обстреляли из ручного противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб. Об этом сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.Двое военных из России получили легкие контузии, им оказали помощь на месте. Состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное. Помимо этого, поврежден бронетранспортер БТР-82: его эвакуировали.Патрулирование трассы М-4 прекратили, военнослужащие вернулись на базу. На прошлой неделе на пути машины турецких военных из совместного с Россией патруля взорвался боеприпас. А в середине июля боевики подорвали самодельную бомбу на трассе М-4 в районе селения Эриха. Тогда трое военнослужащих из России получили легкие ранения, пострадал также экипаж турецкой бронемашины.

https://ria.ru/20200806/1575415362.html

https://ria.ru/20200807/1575360980.html

Salah Ad din Арабы изгоняют неверных 81

Г Б И до этого очередь дойдёт, а пока — цитата из «Лента точка ру»: "Стало известно об ударах ВКС России после гибели генерала в Сирии. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели ряд авиаударов после гибели старшего военного советника в звании генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии. Об этом сообщает портал AMN. Известно, что удары были нанесены по позициям запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) в центральной Сирии (Бадия-аш-Шам) ". Конец цитаты. 39

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идлиб (мухафаза)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, в мире