https://ria.ru/20200825/osago-1576283975.html

Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке

В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки коснутся всех договоров, заключенных после 24 августа 2020 года. Кроме того, осенью перестанет РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:09

2020-08-25T14:09

2020-08-25T14:09

россия

транспорт

законодательство

страхование

осаго

автомобили

инфографика

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В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки коснутся всех договоров, заключенных после 24 августа 2020 года. Кроме того, осенью перестанет действовать положение, введенное из-за эпидемии коронавируса, которое позволяет приобрести полис без прохождения техосмотра. С полным перечнем последних изменений можно познакомиться в инфографике Ria.ru.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, россия, транспорт, законодательство, страхование, осаго, автомобили, инфографика