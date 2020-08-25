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Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки коснутся всех договоров, заключенных после 24 августа 2020 года. Кроме того, осенью перестанет РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:09
2020-08-25T14:09
россия
транспорт
законодательство
страхование
осаго
автомобили
инфографика
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В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки коснутся всех договоров, заключенных после 24 августа 2020 года. Кроме того, осенью перестанет действовать положение, введенное из-за эпидемии коронавируса, которое позволяет приобрести полис без прохождения техосмотра. С полным перечнем последних изменений можно познакомиться в инфографике Ria.ru.
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инфографика, россия, транспорт, законодательство, страхование, осаго, автомобили, инфографика

Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке

14:09 25.08.2020
25367
В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки коснутся всех договоров, заключенных после 24 августа 2020 года. Кроме того, осенью перестанет действовать положение, введенное из-за эпидемии коронавируса, которое позволяет приобрести полис без прохождения техосмотра. С полным перечнем последних изменений можно познакомиться в инфографике Ria.ru.
9414450
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РоссияТранспортЗаконодательствоСтрахованиеОСАГОАвтомобилиИнфографика
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