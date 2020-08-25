https://ria.ru/20200825/osago-1576283975.html
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки коснутся всех договоров, заключенных после 24 августа 2020 года. Кроме того, осенью перестанет РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:09
2020-08-25T14:09
2020-08-25T14:09
россия
транспорт
законодательство
страхование
осаго
автомобили
инфографика
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В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки коснутся всех договоров, заключенных после 24 августа 2020 года. Кроме того, осенью перестанет действовать положение, введенное из-за эпидемии коронавируса, которое позволяет приобрести полис без прохождения техосмотра. С полным перечнем последних изменений можно познакомиться в инфографике Ria.ru.
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, россия, транспорт, законодательство, страхование, осаго, автомобили, инфографика