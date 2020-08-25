https://ria.ru/20200825/oppozitsiya-1576302104.html

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом обратил внимание на предложение президента Белоруссии... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:25

2020-08-25T18:25

2020-08-25T18:58

протесты в белоруссии

россия

стивен биган

сергей лавров

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> обратил внимание на предложение президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провести конституционную реформу в Белоруссии."Мы привлекли внимание к инициативе президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> Александра Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период – инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят", - сообщил министр. Текст опубликован на сайте дипведомства.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/vybory-1576298622.html

Чипалина Лукин Вывсёврёти! 80% белорусов за Тихановскую. И это совсем другое, как на Украине. 50

Sergej Klassen А когда было по другому? 34

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россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стивен биган, сергей лавров, белоруссия, сша, в мире