https://ria.ru/20200825/oppozitsiya-1576302104.html
Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом обратил внимание на предложение президента Белоруссии... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:25
2020-08-25T18:25
2020-08-25T18:58
протесты в белоруссии
россия
стивен биган
сергей лавров
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> обратил внимание на предложение президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провести конституционную реформу в Белоруссии."Мы привлекли внимание к инициативе президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> Александра Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период – инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят", - сообщил министр. Текст опубликован на сайте дипведомства.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200825/vybory-1576298622.html
Чипалина Лукин
Вывсёврёти! 80% белорусов за Тихановскую. И это совсем другое, как на Украине.
50
Sergej Klassen
А когда было по другому?
34
53
россия
белоруссия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стивен биган, сергей лавров, белоруссия, сша, в мире