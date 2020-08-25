https://ria.ru/20200825/operatsiya-1576290764.html

Врачи спасли россиянку, три дня ходившую с проглоченной булавкой

Врачи из Ивантеевской больницы Московской области спасли 18-летнюю девушку, проглотившую булавку, которая проткнула ее брюшную полость, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:07

2020-08-25T15:07

2020-08-25T15:19

московская область (подмосковье)

ивантеевка

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Врачи из Ивантеевской больницы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> спасли 18-летнюю девушку, проглотившую булавку, которая проткнула ее брюшную полость, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Как рассказал заместитель главного врача Ивантеевской больницы Владимир Рыжкин, в ходе операции выяснилось, что булавка проткнула брюшную полость, вызвав местную воспалительную реакцию. Инородный предмет извлекли из кишки и брюшной полости через прокол."В настоящее время пациентка выписана из стационара и находится на амбулаторном наблюдении и лечении", - добавил Рыжкин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20191212/1562298604.html

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московская область (подмосковье)

ивантеевка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия