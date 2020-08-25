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Врачи спасли россиянку, три дня ходившую с проглоченной булавкой
Врачи из Ивантеевской больницы Московской области спасли 18-летнюю девушку, проглотившую булавку, которая проткнула ее брюшную полость, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:07
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московская область (подмосковье)
ивантеевка
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Врачи из Ивантеевской больницы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> спасли 18-летнюю девушку, проглотившую булавку, которая проткнула ее брюшную полость, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Как рассказал заместитель главного врача Ивантеевской больницы Владимир Рыжкин, в ходе операции выяснилось, что булавка проткнула брюшную полость, вызвав местную воспалительную реакцию. Инородный предмет извлекли из кишки и брюшной полости через прокол."В настоящее время пациентка выписана из стационара и находится на амбулаторном наблюдении и лечении", - добавил Рыжкин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20191212/1562298604.html
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московская область (подмосковье)
ивантеевка
РИА Новости
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московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия

Врачи спасли россиянку, три дня ходившую с проглоченной булавкой

15:07 25.08.2020 (обновлено: 15:19 25.08.2020)
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© РИА НовостиРабота хирургов
Работа хирургов
© РИА Новости
Работа хирургов. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Врачи из Ивантеевской больницы Московской области спасли 18-летнюю девушку, проглотившую булавку, которая проткнула ее брюшную полость, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"В больницу города Ивантеевка поступила 18-летняя девушка с острой болью в животе. Три дня назад пациентка случайно проглотила булавку, но только при появлении болей решила обратиться за медицинской помощью... Девушка была экстренно прооперирована", - говорится в сообщении.
Как рассказал заместитель главного врача Ивантеевской больницы Владимир Рыжкин, в ходе операции выяснилось, что булавка проткнула брюшную полость, вызвав местную воспалительную реакцию. Инородный предмет извлекли из кишки и брюшной полости через прокол.
"В настоящее время пациентка выписана из стационара и находится на амбулаторном наблюдении и лечении", - добавил Рыжкин, слова которого приводятся в сообщении.
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