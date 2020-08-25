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ПСБ и Военторг запускают новый совместный проект

ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Военторг" объявили о запуске нового совместного проекта в рамках программы лояльности "Партнеры Армии России" министерства обороны РФ, РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T20:10

2020-08-25T20:10

2020-08-25T20:10

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a>" и АО "Военторг" объявили о запуске нового совместного проекта в рамках программы лояльности "Партнеры Армии России" министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба банка.Коллаборация "Армия России" и ПСБ будет представлена капсульной коллекцией одежды и аксессуаров, которая специально разработана специалистами дизайн-бюро <a href="http://ria.ru/organization_Voentorg/" target="_blank" data-auto="true">Военторга</a>. Продукцию можно будет приобрести в магазинах розничной сети "Армия России", в интернет-магазине сети, а также в корнерах Военторга, которые будут организованы в некоторых отделениях ПСБ, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200121/1563664500.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика