https://ria.ru/20200825/odezhda-1576306080.html
ПСБ и Военторг запускают новый совместный проект
ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Военторг" объявили о запуске нового совместного проекта в рамках программы лояльности "Партнеры Армии России" министерства обороны РФ, РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:10
2020-08-25T20:10
2020-08-25T20:10
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a>" и АО "Военторг" объявили о запуске нового совместного проекта в рамках программы лояльности "Партнеры Армии России" министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба банка.Коллаборация "Армия России" и ПСБ будет представлена капсульной коллекцией одежды и аксессуаров, которая специально разработана специалистами дизайн-бюро <a href="http://ria.ru/organization_Voentorg/" target="_blank" data-auto="true">Военторга</a>. Продукцию можно будет приобрести в магазинах розничной сети "Армия России", в интернет-магазине сети, а также в корнерах Военторга, которые будут организованы в некоторых отделениях ПСБ, говорится в сообщении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, новости компаний - экономика