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В комитете Госдумы не поддержали перенос начала учебного года
Переносить начало учебного года из-за COVID-19 на октябрь не следует, необходимо научиться жить в условиях коронавируса, считает член комитета Госдумы по охране РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:20
2020-08-25T09:20
борис менделевич
василий власов
сергей кравцов
лдпр
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Переносить начало учебного года из-за COVID-19 на октябрь не следует, необходимо научиться жить в условиях коронавируса, считает член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья Борис Менделевич ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>").Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> (ЛДПР) предложил отложить начало учебного года для дошкольников, школьников и учащихся техникумов до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заражения COVID-19, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.По его словам, это касается не только нового коронавируса, а в том числе и всех остальных существующих в настоящее время и возможных в будущем инфекций.
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борис менделевич, василий власов, сергей кравцов, лдпр, госдума рф, единая россия, общество

В комитете Госдумы не поддержали перенос начала учебного года

09:20 25.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДень знаний
День знаний
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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День знаний. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переносить начало учебного года из-за COVID-19 на октябрь не следует, необходимо научиться жить в условиях коронавируса, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия").
Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил отложить начало учебного года для дошкольников, школьников и учащихся техникумов до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заражения COVID-19, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
"Лично я не согласен с этим предположением. Вирус с нами надолго, возможно, навсегда. И сейчас основной вопрос не в том, чтобы продлевать карантинные меры, а в том, чтобы научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности", - сказал Менделевич.
По его словам, это касается не только нового коронавируса, а в том числе и всех остальных существующих в настоящее время и возможных в будущем инфекций.
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Борис МенделевичВасилий ВласовСергей КравцовЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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