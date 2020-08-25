https://ria.ru/20200825/obrazovanie-1576269698.html

В комитете Госдумы не поддержали перенос начала учебного года

Переносить начало учебного года из-за COVID-19 на октябрь не следует, необходимо научиться жить в условиях коронавируса, считает член комитета Госдумы по охране РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T09:20

2020-08-25T09:20

2020-08-25T09:20

борис менделевич

василий власов

сергей кравцов

лдпр

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Переносить начало учебного года из-за COVID-19 на октябрь не следует, необходимо научиться жить в условиях коронавируса, считает член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья Борис Менделевич ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>").Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> (ЛДПР) предложил отложить начало учебного года для дошкольников, школьников и учащихся техникумов до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заражения COVID-19, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.По его словам, это касается не только нового коронавируса, а в том числе и всех остальных существующих в настоящее время и возможных в будущем инфекций.

https://ria.ru/20200823/pogoda-1576194677.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис менделевич, василий власов, сергей кравцов, лдпр, госдума рф, единая россия, общество