https://ria.ru/20200825/obrazovanie-1576269140.html

В России снизили ставку по образовательным кредитам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T09:03

2020-08-25T09:03

2020-08-25T09:06

навигатор абитуриента

михаил мишустин

образование - общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования с 3 месяцев до 9 после завершения обучения, сообщила пресс-служба правительства.Ранее ставка по займу превышала 8%. Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Это даёт выпускнику возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.Во время обучения и льготного периода студенты, оформившие заём, выплачивают только проценты по нему. Смягчение условий программы сделает образовательные кредиты более доступными, что в свою очередь поможет получить высшее и среднее профессиональное образование ещё большему числу граждан.

https://ria.ru/20200607/1572584638.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, михаил мишустин, образование - общество, экономика