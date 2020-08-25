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В России снизили ставку по образовательным кредитам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:03
2020-08-25T09:06
навигатор абитуриента
михаил мишустин
образование - общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования с 3 месяцев до 9 после завершения обучения, сообщила пресс-служба правительства.Ранее ставка по займу превышала 8%. Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Это даёт выпускнику возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.Во время обучения и льготного периода студенты, оформившие заём, выплачивают только проценты по нему. Смягчение условий программы сделает образовательные кредиты более доступными, что в свою очередь поможет получить высшее и среднее профессиональное образование ещё большему числу граждан.
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навигатор абитуриента, михаил мишустин, образование - общество, экономика

В России снизили ставку по образовательным кредитам

09:03 25.08.2020 (обновлено: 09:06 25.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования с 3 месяцев до 9 после завершения обучения, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее ставка по займу превышала 8%. Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Это даёт выпускнику возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.
"Студентам, обучающимся на платной основе, будет доступен образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых... Срок погашения образовательного кредита увеличивается с 10 до 15 лет после завершения льготного периода, что позволит снизить размер ежемесячных выплат. Кроме того, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого необходимо подать заявление в банк", - говорится в сообщении.
Во время обучения и льготного периода студенты, оформившие заём, выплачивают только проценты по нему. Смягчение условий программы сделает образовательные кредиты более доступными, что в свою очередь поможет получить высшее и среднее профессиональное образование ещё большему числу граждан.
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Навигатор абитуриентаМихаил МишустинОбразование - ОбществоЭкономика
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