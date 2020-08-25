https://ria.ru/20200825/nevesta-1576265346.html

В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19

Невеста в Саудовской Аравии потребовала от жениха в день свадьбы предъявить результат теста на коронавирус, побоявшись возможного заражения от будущего мужа,... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T00:30

2020-08-25T00:30

2020-08-25T00:30

саудовская аравия

доха

в мире

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<strong>ДОХА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Невеста в <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> потребовала от жениха в день свадьбы предъявить результат теста на коронавирус, побоявшись возможного заражения от будущего мужа, сообщила в понедельник саудовская газета "Аль-Оказ".По информации издания, невеста Видад Саад потребовала от жениха предъявить ей результаты анализа на COVID-19 непосредственно перед церемонией бракосочетания.Она рассказала газете, что "попросила своих родных сообщить ему об этом из опасений заражения этой болезнью после того, как одна из ее родственниц умерла от осложнений после заражения коронавирусом". Выполнил ли жених ее требования, газета не уточняет, однако пишет, что свадьба в итоге состоялась.В мусульманских странах Персидского залива распространен обычай проводить медицинское обследование для пар, которые собираются вступить в брак. Отдельные врачи в Саудовской Аравии считают правильным включить в это обследование и тест на коронавирус, учитывая, что его можно сделать бесплатно и сдача этого анализа не требует много времени и усилий.В королевстве в последние пару месяцев наблюдается стабильный прирост числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в районе 1,5-2 тысячи человек в сутки. Всего с начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено более 308,5 тысяч случаев заболевания, 282 888 человек выздоровели, число умерших приблизилось к 4 тысячам.

https://ria.ru/20200822/svadba-1576089203.html

https://ria.ru/20200815/1575841297.html

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саудовская аравия

доха

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саудовская аравия, доха, в мире