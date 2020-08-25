https://ria.ru/20200825/napadenie-1576289715.html

Шестиклассники планировали нападение на школу в Москве

Обсуждавших нападение на московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:54

2020-08-25T14:54

2020-08-25T16:46

ольга ярославская

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148498/28/1484982816_0:10:3076:1740_1400x0_80_0_0_e3992066f637fd91e76bb9cfab8ffaaa.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Обсуждавших нападение на московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице <a href="https://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya" target="_blank">Ольга Ярославская</a>.Ранее СМИ писали, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух шестиклассников, которые разрабатывали в социальных сетях план вооруженной атаки на учебное заведение.Предполагалось, что таким образом учащиеся отреагировали на агрессию против них в школе, но эта информация не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на деструктивное поведение шестиклассников еще в июне, работников учебного заведения поставили в известность."Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты. <...> Я держу ситуацию на контроле", — отметила Ярославская.Омбудсмен выразила сомнение, что дети серьезно планировали нападение. Тем не менее одну из матерей оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Директор школы Елена Борисова также рассказала РИА Новости, что администрация провела беседу с учащимися и из родителями. Она отметила, что в ближайшее время сотрудники соцзащиты предложат подросткам помощь.

https://ria.ru/20200514/1571384441.html

https://ria.ru/20200824/uchitelya-1576253711.html

Ольга Занкова родители детьми совсем не занимаются. вот они и шарятся по сетям. Стоит ли удивляться большому числу хамов среди комментаторов в сетях? В большинстве случаев это подростки 122

elya.velichutina А по соплям не получили? 90

37

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, общество