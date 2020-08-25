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Шестиклассники планировали нападение на школу в Москве
Обсуждавших нападение на московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:54
2020-08-25T16:46
ольга ярославская
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Обсуждавших нападение на московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице <a href="https://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya" target="_blank">Ольга Ярославская</a>.Ранее СМИ писали, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух шестиклассников, которые разрабатывали в социальных сетях план вооруженной атаки на учебное заведение.Предполагалось, что таким образом учащиеся отреагировали на агрессию против них в школе, но эта информация не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на деструктивное поведение шестиклассников еще в июне, работников учебного заведения поставили в известность."Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты. &lt;...&gt; Я держу ситуацию на контроле", — отметила Ярославская.Омбудсмен выразила сомнение, что дети серьезно планировали нападение. Тем не менее одну из матерей оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Директор школы Елена Борисова также рассказала РИА Новости, что администрация провела беседу с учащимися и из родителями. Она отметила, что в ближайшее время сотрудники соцзащиты предложат подросткам помощь.
https://ria.ru/20200514/1571384441.html
https://ria.ru/20200824/uchitelya-1576253711.html
родители детьми совсем не занимаются. вот они и шарятся по сетям. Стоит ли удивляться большому числу хамов среди комментаторов в сетях? В большинстве случаев это подростки
122
А по соплям не получили?
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РИА Новости
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60
ольга ярославская, москва, общество

Шестиклассники планировали нападение на школу в Москве

14:54 25.08.2020 (обновлено: 16:46 25.08.2020)
25413
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКоридор школы
Коридор школы
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Коридор школы. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обсуждавших нападение на московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Ранее СМИ писали, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух шестиклассников, которые разрабатывали в социальных сетях план вооруженной атаки на учебное заведение.

"Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания", — сказала собеседница агентства.

Предполагалось, что таким образом учащиеся отреагировали на агрессию против них в школе, но эта информация не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на деструктивное поведение шестиклассников еще в июне, работников учебного заведения поставили в известность.
Учащиеся в школе
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"Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты. <...> Я держу ситуацию на контроле", — отметила Ярославская.
Омбудсмен выразила сомнение, что дети серьезно планировали нападение. Тем не менее одну из матерей оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Директор школы Елена Борисова также рассказала РИА Новости, что администрация провела беседу с учащимися и из родителями. Она отметила, что в ближайшее время сотрудники соцзащиты предложат подросткам помощь.
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7167283222928
Обсудить 37
Ольга ЯрославскаяМоскваОбщество
Популярные комментарии
родители детьми совсем не занимаются. вот они и шарятся по сетям. Стоит ли удивляться большому числу хамов среди комментаторов в сетях? В большинстве случаев это подростки
25 августа, 15:06
О Ольга Занкова
11411015
А по соплям не получили?
25 августа, 14:55
elya.velichutina
8630001
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