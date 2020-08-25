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Назван способ застраховаться от морщин
Морщины неизбежно появляются у каждого человека, но есть способы застраховать себя от их раннего появления и сохранить лицо, рассказала радио Sputnik... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T04:00
2020-08-25T09:41
косметология
кожа
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Морщины неизбежно появляются у каждого человека, но есть способы застраховать себя от их раннего появления и сохранить лицо, рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200825/vneshnost-1576256151.html" target="_blank">радио Sputnik</a> дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева. Морщины на лице человека делятся на два типа: мимические и статические. Первые появляются временно, когда человек улыбается или хмурится, вторые — более постоянное явление, они образуются с годами. Рано или поздно такие проблемы с кожей возникают у всех, но есть по меньшей мере два способа застраховать свое лицо от раннего появления морщин, уточнила Светлана Жабоева. Самый простой из них — <a href="https://ria.ru/keyword_kosmetologija/" target="_blank">косметологический</a>."Надо максимально увлажнять кожу. Мимика есть у всех, но морщины образуются в разном возрасте. Чем более увлажненная и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы. Если у человека генетически тонкая, чувствительная и обезвоженная кожа, то этим людям надо в более раннем возрасте применять такие кремы", — объяснила врач. Другой способ уже требует медицинского вмешательства, но он также эффективно помогает бороться с морщинами. "Еще мы можем мимику либо ограничить, либо выключить. Здесь нужен контроль над собой либо уколы ботулотоксина. Инъекционные методики так развиты, поскольку это быстрый способ выключить мимику. Такие инъекции можно проводить и в молодом возрасте с целью профилактики появления морщин. Молодым людям нужны меньшие дозировки, и они позволят как можно дольше избегать морщин на лице", — заключила дерматолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.
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косметология, кожа, здоровье - общество, общество

Назван способ застраховаться от морщин

04:00 25.08.2020 (обновлено: 09:41 25.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастницы соревнований в компетенции "Эстетическая косметология" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
Участницы соревнований в компетенции Эстетическая косметология мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Морщины неизбежно появляются у каждого человека, но есть способы застраховать себя от их раннего появления и сохранить лицо, рассказала радио Sputnik дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
Морщины на лице человека делятся на два типа: мимические и статические. Первые появляются временно, когда человек улыбается или хмурится, вторые — более постоянное явление, они образуются с годами.

"Основополагающая причина морщин — это мимика. Даже у детей, которые хмурятся и улыбаются, образуются заломы, но морщины не остаются. Это объясняется тем, что в молодости резервы кожи не дают морщинам образовываться. Но с возрастом уменьшается уровень коллагена (белок, обеспечивающий коже упругость — ред.), кожа обезвожена и морщины остаются", — рассказала дерматолог радио Sputnik Светлана Жабоева.

Рано или поздно такие проблемы с кожей возникают у всех, но есть по меньшей мере два способа застраховать свое лицо от раннего появления морщин, уточнила Светлана Жабоева. Самый простой из них — косметологический.
"Надо максимально увлажнять кожу. Мимика есть у всех, но морщины образуются в разном возрасте. Чем более увлажненная и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы. Если у человека генетически тонкая, чувствительная и обезвоженная кожа, то этим людям надо в более раннем возрасте применять такие кремы", — объяснила врач.
Другой способ уже требует медицинского вмешательства, но он также эффективно помогает бороться с морщинами.
"Еще мы можем мимику либо ограничить, либо выключить. Здесь нужен контроль над собой либо уколы ботулотоксина. Инъекционные методики так развиты, поскольку это быстрый способ выключить мимику. Такие инъекции можно проводить и в молодом возрасте с целью профилактики появления морщин. Молодым людям нужны меньшие дозировки, и они позволят как можно дольше избегать морщин на лице", — заключила дерматолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.
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