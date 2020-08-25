https://ria.ru/20200825/mks-1576275760.html
На МКС завершилась изоляция экипажа на российском сегменте
Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:36
2020-08-25T11:36
2020-08-25T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Завершена изоляция экипажа <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Место утечки до сих пор не нашли.Изоляция экипажа началась в пятницу и должна была закончиться в понедельник, но ее продлили до вторника.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200821/proverka-1576105644.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос