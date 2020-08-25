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На МКС завершилась изоляция экипажа на российском сегменте
Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:36
2020-08-25T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Завершена изоляция экипажа <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Место утечки до сих пор не нашли.Изоляция экипажа началась в пятницу и должна была закончиться в понедельник, но ее продлили до вторника.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

На МКС завершилась изоляция экипажа на российском сегменте

11:36 25.08.2020
2555
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Место утечки до сих пор не нашли.
"Центр управления полетами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции. Процесс открытия люков займет около час", - сказал собеседник агентства.
Изоляция экипажа началась в пятницу и должна была закончиться в понедельник, но ее продлили до вторника.
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