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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/minsk-1576288557.html
В Минске прошла несанкционированная акция у Академии наук
Несанкционированная акция прошла в Минске у здания Академии наук, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:36
2020-08-25T22:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Несанкционированная акция прошла в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> у здания Академии наук, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков человек собрались после 13.00 (совпадает с мск) напротив здания Академии, при этом правоохранители просили собравшихся разойтись. К 14.00 участники акции разошлись.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире

В Минске прошла несанкционированная акция у Академии наук

14:36 25.08.2020 (обновлено: 22:18 25.08.2020)
1961
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Несанкционированная акция прошла в Минске у здания Академии наук, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков человек собрались после 13.00 (совпадает с мск) напротив здания Академии, при этом правоохранители просили собравшихся разойтись. К 14.00 участники акции разошлись.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 08:00
"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
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