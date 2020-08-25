https://ria.ru/20200825/minsk-1576288557.html

В Минске прошла несанкционированная акция у Академии наук

Несанкционированная акция прошла в Минске у здания Академии наук, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:36

2020-08-25T14:36

2020-08-25T22:18

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Несанкционированная акция прошла в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> у здания Академии наук, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков человек собрались после 13.00 (совпадает с мск) напротив здания Академии, при этом правоохранители просили собравшихся разойтись. К 14.00 участники акции разошлись.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире