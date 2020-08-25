https://ria.ru/20200825/mikhalkova-1576296613.html

Звезду "Уральских пельменей" пытались склонить к интиму за миллион рублей

Актриса Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", рассказала "Экспресс-газете", как справлялась с харрасментом и отказалась "побыть пару... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:49

2020-08-25T16:49

2020-08-25T16:49

россия

юлия михалкова

шоу-бизнес

уральские пельмени

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Михалкова</a>, ранее выступавшая в шоу "<a href="http://ria.ru/organization_Uralskie_pelmeni/" target="_blank" data-auto="true">Уральские пельмени</a>", рассказала <a href="https://www.eg.ru/showbusiness/939643-yulii-mihalkovoy-predlagali-million-za-dva-dnya-seksa/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Экспресс-газете"</a>, как справлялась с харрасментом и отказалась "побыть пару дней" с бизнесменом."Буллинг, харрасмент? Да, бывало. Случались моменты, когда я опасалась за свою жизнь", — призналась артистка, говоря о проблемах с предвзятым отношением мужчин к ней.Звезда также вспомнила случай, когда ей открыто предложили большую сумму денег с намеком на интимные услуги."Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: "Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней", — поделилась она, добавив, что отказала сразу, так как не "торгует" принципами.Михалкова отметила, что из таких ситуаций всегда можно найти выход."Домогается мужчина? Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд", — сказала она.Актриса призвала женщин извлекать урок из каждой встречи с мужчинами, а также не игнорировать горький опыт, который может стать следствием взаимоотношений с ними.

https://ria.ru/20200810/1575609250.html

https://ria.ru/20200214/1564684263.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени, общество