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https://ria.ru/20200825/mikhalkova-1576296613.html
Звезду "Уральских пельменей" пытались склонить к интиму за миллион рублей
Актриса Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", рассказала "Экспресс-газете", как справлялась с харрасментом и отказалась "побыть пару... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:49
2020-08-25T16:49
россия
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Михалкова</a>, ранее выступавшая в шоу "<a href="http://ria.ru/organization_Uralskie_pelmeni/" target="_blank" data-auto="true">Уральские пельмени</a>", рассказала <a href="https://www.eg.ru/showbusiness/939643-yulii-mihalkovoy-predlagali-million-za-dva-dnya-seksa/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Экспресс-газете"</a>, как справлялась с харрасментом и отказалась "побыть пару дней" с бизнесменом."Буллинг, харрасмент? Да, бывало. Случались моменты, когда я опасалась за свою жизнь", — призналась артистка, говоря о проблемах с предвзятым отношением мужчин к ней.Звезда также вспомнила случай, когда ей открыто предложили большую сумму денег с намеком на интимные услуги."Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: "Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней", — поделилась она, добавив, что отказала сразу, так как не "торгует" принципами.Михалкова отметила, что из таких ситуаций всегда можно найти выход."Домогается мужчина? Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд", — сказала она.Актриса призвала женщин извлекать урок из каждой встречи с мужчинами, а также не игнорировать горький опыт, который может стать следствием взаимоотношений с ними.
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россия, юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени, общество

Звезду "Уральских пельменей" пытались склонить к интиму за миллион рублей

16:49 25.08.2020
2620
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Михалкова
Актриса Юлия Михалкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Юлия Михалкова . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Актриса Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", рассказала "Экспресс-газете", как справлялась с харрасментом и отказалась "побыть пару дней" с бизнесменом.
"Буллинг, харрасмент? Да, бывало. Случались моменты, когда я опасалась за свою жизнь", — призналась артистка, говоря о проблемах с предвзятым отношением мужчин к ней.
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
10 августа, 20:41
Михалкова отреагировала на слухи о романах с "Уральскими пельменями"
Звезда также вспомнила случай, когда ей открыто предложили большую сумму денег с намеком на интимные услуги.
"Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: "Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней", — поделилась она, добавив, что отказала сразу, так как не "торгует" принципами.
Михалкова отметила, что из таких ситуаций всегда можно найти выход.
"Домогается мужчина? Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд", — сказала она.
Актриса призвала женщин извлекать урок из каждой встречи с мужчинами, а также не игнорировать горький опыт, который может стать следствием взаимоотношений с ними.
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РоссияЮлия МихалковаШоу-бизнесУральские пельмениОбщество
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