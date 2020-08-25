https://ria.ru/20200825/mikhalkova-1576296613.html
Звезду "Уральских пельменей" пытались склонить к интиму за миллион рублей
Актриса Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", рассказала "Экспресс-газете", как справлялась с харрасментом и отказалась "побыть пару... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:49
2020-08-25T16:49
2020-08-25T16:49
россия
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_yuliya-mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Михалкова</a>, ранее выступавшая в шоу "<a href="http://ria.ru/organization_Uralskie_pelmeni/" target="_blank" data-auto="true">Уральские пельмени</a>", рассказала <a href="https://www.eg.ru/showbusiness/939643-yulii-mihalkovoy-predlagali-million-za-dva-dnya-seksa/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Экспресс-газете"</a>, как справлялась с харрасментом и отказалась "побыть пару дней" с бизнесменом."Буллинг, харрасмент? Да, бывало. Случались моменты, когда я опасалась за свою жизнь", — призналась артистка, говоря о проблемах с предвзятым отношением мужчин к ней.Звезда также вспомнила случай, когда ей открыто предложили большую сумму денег с намеком на интимные услуги."Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: "Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней", — поделилась она, добавив, что отказала сразу, так как не "торгует" принципами.Михалкова отметила, что из таких ситуаций всегда можно найти выход."Домогается мужчина? Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд", — сказала она.Актриса призвала женщин извлекать урок из каждой встречи с мужчинами, а также не игнорировать горький опыт, который может стать следствием взаимоотношений с ними.
https://ria.ru/20200810/1575609250.html
https://ria.ru/20200214/1564684263.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени, общество
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Актриса Юлия Михалкова
, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени
", рассказала "Экспресс-газете"
, как справлялась с харрасментом и отказалась "побыть пару дней" с бизнесменом.
"Буллинг, харрасмент? Да, бывало. Случались моменты, когда я опасалась за свою жизнь", — призналась артистка, говоря о проблемах с предвзятым отношением мужчин к ней.
Звезда также вспомнила случай, когда ей открыто предложили большую сумму денег с намеком на интимные услуги.
"Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: "Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней", — поделилась она, добавив, что отказала сразу, так как не "торгует" принципами.
Михалкова отметила, что из таких ситуаций всегда можно найти выход.
"Домогается мужчина? Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд", — сказала она.
Актриса призвала женщин извлекать урок из каждой встречи с мужчинами, а также не игнорировать горький опыт, который может стать следствием взаимоотношений с ними.