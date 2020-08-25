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https://ria.ru/20200825/mamont-1576269955.html
На Ямале рабочие нашли останки мамонта
Рабочие случайно наткнулись на останки мамонта на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает во вторник... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:26
2020-08-25T09:26
палеонтология
ямал
газпром нефть
ямальский район
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Рабочие случайно наткнулись на останки мамонта на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает во вторник пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"."На арктическом промысле "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" в <a href="http://ria.ru/location_JAmalskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ямальском районе</a> нашли останки мамонта: кость черепа и бивень. Археологическая находка была сделана работниками Новопортовского месторождения случайно при проведении работ на карьере", - говорится в сообщении.Отмечается, что работники промысла ищут другие возможные останки древнего животного. Фотографии с места раскопок уже переданы специалистам для оценки важности открытия, по рекомендации ученых останки мамонта пока хранятся на месторождении.Это уже вторая подобная находка за лето 2020 года, сделанная в Ямальском районе. В июле фрагменты скелета с мягкими тканями мамонта обнаружили местные жители на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха. Ученые считают, что мамонт хорошо питался и умер молодым. Причины его гибели специалисты еще уточняют. Останки животного переданы для хранения в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарде</a>.Обнаружение останков мамонтов нельзя назвать редким для <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> явлением. Так, в 2007 году в том же Ямальском районе местный оленевод нашел останки мамонтенка, после чего музей имени Шемановского организовал экспедицию и доставил мумию в Салехард. Предположительно, туша детеныша находилась в мерзлоте 42 тысячи лет, а его возраст не превышает 8 месяцев. Тем не менее, туша прекрасно сохранилась, в связи с чем палеонтологи считают находку одной из самых значимых за 300-летнюю историю изучения мамонтов.
https://ria.ru/20200210/1564483536.html
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палеонтология, ямал, газпром нефть, ямальский район, общество

На Ямале рабочие нашли останки мамонта

09:26 25.08.2020
2169
© Фото : пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© Фото : пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 авг - РИА Новости. Рабочие случайно наткнулись на останки мамонта на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает во вторник пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал".
"На арктическом промысле "Газпром нефти" в Ямальском районе нашли останки мамонта: кость черепа и бивень. Археологическая находка была сделана работниками Новопортовского месторождения случайно при проведении работ на карьере", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
1 из 2
Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© Фото : пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"
© Фото : пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
2 из 2
Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© Фото : пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"
1 из 2
Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© Фото : пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"
2 из 2
Останки мамонта, обнаруженные на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© Фото : пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"
Отмечается, что работники промысла ищут другие возможные останки древнего животного. Фотографии с места раскопок уже переданы специалистам для оценки важности открытия, по рекомендации ученых останки мамонта пока хранятся на месторождении.
Это уже вторая подобная находка за лето 2020 года, сделанная в Ямальском районе. В июле фрагменты скелета с мягкими тканями мамонта обнаружили местные жители на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха. Ученые считают, что мамонт хорошо питался и умер молодым. Причины его гибели специалисты еще уточняют. Останки животного переданы для хранения в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в Салехарде.
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