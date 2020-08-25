https://ria.ru/20200825/mamont-1576269955.html

На Ямале рабочие нашли останки мамонта

Рабочие случайно наткнулись на останки мамонта на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает во вторник... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T09:26

2020-08-25T09:26

2020-08-25T09:26

палеонтология

ямал

газпром нефть

ямальский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576269628_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_cc22453816da0f9784b058ac67f3b58f.jpg

<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Рабочие случайно наткнулись на останки мамонта на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает во вторник пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"."На арктическом промысле "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" в <a href="http://ria.ru/location_JAmalskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ямальском районе</a> нашли останки мамонта: кость черепа и бивень. Археологическая находка была сделана работниками Новопортовского месторождения случайно при проведении работ на карьере", - говорится в сообщении.Отмечается, что работники промысла ищут другие возможные останки древнего животного. Фотографии с места раскопок уже переданы специалистам для оценки важности открытия, по рекомендации ученых останки мамонта пока хранятся на месторождении.Это уже вторая подобная находка за лето 2020 года, сделанная в Ямальском районе. В июле фрагменты скелета с мягкими тканями мамонта обнаружили местные жители на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха. Ученые считают, что мамонт хорошо питался и умер молодым. Причины его гибели специалисты еще уточняют. Останки животного переданы для хранения в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарде</a>.Обнаружение останков мамонтов нельзя назвать редким для <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> явлением. Так, в 2007 году в том же Ямальском районе местный оленевод нашел останки мамонтенка, после чего музей имени Шемановского организовал экспедицию и доставил мумию в Салехард. Предположительно, туша детеныша находилась в мерзлоте 42 тысячи лет, а его возраст не превышает 8 месяцев. Тем не менее, туша прекрасно сохранилась, в связи с чем палеонтологи считают находку одной из самых значимых за 300-летнюю историю изучения мамонтов.

https://ria.ru/20200210/1564483536.html

https://ria.ru/20191226/1562849684.html

2

ямал

ямальский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, ямал, газпром нефть, ямальский район, общество