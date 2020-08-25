https://ria.ru/20200825/malysheva-1576273824.html
Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва
Врач и телеведущая Елена Малышева вернулась из Нью-Йорка и поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от Москвы. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:05
2020-08-25T11:05
2020-08-25T11:08
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
максим сурайкин
коммунисты россии
москва
нью-йорк (город)
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank">Елена Малышева</a> вернулась из Нью-Йорка и поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/malysheva.live/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> своими впечатлениями от Москвы. По ее словам, в российской столице "жизнь огромная, с людьми и неземная красота". Малышева проводила в США отпуск. В Нью-Йорке у нее живут сыновья с детьми. <a href="https://ria.ru/20200815/1575813176.html" target="_blank">Вернуться домой она смогла не сразу</a>, так как многие прямые рейсы были отменены. Ранее руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать Малышеву из США, где коронавирус очень активен. По словам Сурайкина, врач "наплевала на все и всех, потому что в душе давно американка".
https://ria.ru/20200817/1575912073.html
Von Stirliz
Давайте, все дружно посочувствуем ее несчастным детям в Нью-Йорке... Беда-то какая с ними...
110
Дмитрий Пушков
Малышева это типическая русофобка, у которой недвижимости, ЭЛИТНОЙ, в США на миллионы! )) "Восхитила Москва....", господи!
107
20
россия
москва
нью-йорк (город)
сша
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, елена малышева, максим сурайкин, коммунисты россии, москва, нью-йорк (город), сша, общество