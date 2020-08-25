https://ria.ru/20200825/malysheva-1576273824.html

Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва

Врач и телеведущая Елена Малышева вернулась из Нью-Йорка и поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от Москвы. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:05

2020-08-25T11:05

2020-08-25T11:08

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

максим сурайкин

коммунисты россии

москва

нью-йорк (город)

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/36/1555563638_0:43:2943:1698_1400x0_80_0_0_c65964359cb0da4eab2b229b0e162b08.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank">Елена Малышева</a> вернулась из Нью-Йорка и поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/malysheva.live/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> своими впечатлениями от Москвы. По ее словам, в российской столице "жизнь огромная, с людьми и неземная красота". Малышева проводила в США отпуск. В Нью-Йорке у нее живут сыновья с детьми. <a href="https://ria.ru/20200815/1575813176.html" target="_blank">Вернуться домой она смогла не сразу</a>, так как многие прямые рейсы были отменены. Ранее руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать Малышеву из США, где коронавирус очень активен. По словам Сурайкина, врач "наплевала на все и всех, потому что в душе давно американка".

https://ria.ru/20200817/1575912073.html

Von Stirliz Давайте, все дружно посочувствуем ее несчастным детям в Нью-Йорке... Беда-то какая с ними... 110

Дмитрий Пушков Малышева это типическая русофобка, у которой недвижимости, ЭЛИТНОЙ, в США на миллионы! )) "Восхитила Москва....", господи! 107

20

россия

москва

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, елена малышева, максим сурайкин, коммунисты россии, москва, нью-йорк (город), сша, общество