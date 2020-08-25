Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/malysheva-1576273824.html
Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва
Врач и телеведущая Елена Малышева вернулась из Нью-Йорка и поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от Москвы. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:05
2020-08-25T11:08
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
максим сурайкин
коммунисты россии
москва
нью-йорк (город)
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/36/1555563638_0:43:2943:1698_1400x0_80_0_0_c65964359cb0da4eab2b229b0e162b08.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank">Елена Малышева</a> вернулась из Нью-Йорка и поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/malysheva.live/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> своими впечатлениями от Москвы. По ее словам, в российской столице "жизнь огромная, с людьми и неземная красота". Малышева проводила в США отпуск. В Нью-Йорке у нее живут сыновья с детьми. <a href="https://ria.ru/20200815/1575813176.html" target="_blank">Вернуться домой она смогла не сразу</a>, так как многие прямые рейсы были отменены. Ранее руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать Малышеву из США, где коронавирус очень активен. По словам Сурайкина, врач "наплевала на все и всех, потому что в душе давно американка".
https://ria.ru/20200817/1575912073.html
Давайте, все дружно посочувствуем ее несчастным детям в Нью-Йорке... Беда-то какая с ними...
110
Малышева это типическая русофобка, у которой недвижимости, ЭЛИТНОЙ, в США на миллионы! )) "Восхитила Москва....", господи!
107
20
россия
москва
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155556/36/1555563638_8:0:2737:2047_1400x0_80_0_0_4460e72eb0af056ed74d26668632caf0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, елена малышева, максим сурайкин, коммунисты россии, москва, нью-йорк (город), сша, общество

Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва

11:05 25.08.2020 (обновлено: 11:08 25.08.2020)
30548
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева вернулась из Нью-Йорка и поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от Москвы.

"Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город", — призналась врач.

По ее словам, в российской столице "жизнь огромная, с людьми и неземная красота".
Малышева проводила в США отпуск. В Нью-Йорке у нее живут сыновья с детьми. Вернуться домой она смогла не сразу, так как многие прямые рейсы были отменены.
Ранее руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать Малышеву из США, где коронавирус очень активен. По словам Сурайкина, врач "наплевала на все и всех, потому что в душе давно американка".
Елена Малышева
17 августа, 21:00Распространение нового коронавируса
Елена Малышева "поклонилась в ноги" коронавирусу
22479214367
Обсудить 20
Коронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваМаксим СурайкинКоммунисты РоссииМоскваНью-Йорк (город)СШАОбщество
Популярные комментарии
Давайте, все дружно посочувствуем ее несчастным детям в Нью-Йорке... Беда-то какая с ними...
25 августа, 11:21
Von Stirliz
42621014
Малышева это типическая русофобка, у которой недвижимости, ЭЛИТНОЙ, в США на миллионы! )) "Восхитила Москва....", господи!
25 августа, 11:17
Дмитрий Пушков
9242126
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
Кошка
На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Врач анализирует рентген легких
Названа основная причина рака легких у некурящих
Подкаст «Это надолго»: как правильно кормить ребёнка?
Подкаст "Это надолго": как правильно кормить ребёнка?
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Шихан Куштау
В Башкирии проверят данные об избиении главой района защитников Куштау
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Биолог прокомментировала версии немецких врачей о состоянии Навального
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов
Умер народный артист России Владимир Никонов
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Северо-Крымский канал
В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду
Собака
Сообразительность собаки спасла жизнь ее хозяйке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния