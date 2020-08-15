https://ria.ru/20200815/1575813176.html
Елена Малышева застряла в США
Врач и телеведущая Елена Малышева застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. Об этом она сообщила в Instagram. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T02:03
2020-08-15T02:03
россия
елена малышева
аэрофлот
великобритания
швейцария
сша
в мире
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https://ria.ru/20200717/1574491189.html
sensotron .
А пусть там и остаётся, меньше идиотизма в ящике будет.
56
Илья Гольдман
При попытке лечится уринотерапией застряла головой в унитазе? Подержите ее там подольше. Глядишь, новой президенткой США станет. По уровню умственного развития - как раз, даже много
41
20
россия
великобритания
швейцария
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена малышева, аэрофлот, великобритания, швейцария, сша, в мире