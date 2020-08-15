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Елена Малышева застряла в США
Врач и телеведущая Елена Малышева застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. Об этом она сообщила в Instagram. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T02:03
россия
елена малышева
аэрофлот
великобритания
швейцария
сша
в мире
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А пусть там и остаётся, меньше идиотизма в ящике будет.
56
При попытке лечится уринотерапией застряла головой в унитазе? Подержите ее там подольше. Глядишь, новой президенткой США станет. По уровню умственного развития - как раз, даже много
41
20
россия
великобритания
швейцария
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:26:3077:1756_1400x0_80_0_0_d2af216634669b63208209104c1c36ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, елена малышева, аэрофлот, великобритания, швейцария, сша, в мире

Елена Малышева застряла в США

02:03 15.08.2020
4485
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. Об этом она сообщила в Instagram.
Она проводит отпуск в Соединенных Штатах, навещая детей и внуков.
Малышева выразила недовольство сложившейся ситуацией с авиасообщением. "Не могу понять, почему "Аэрофлот" продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!" — заявила она, отвечая на комментарии подписчиков.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
На сегодняшний день, Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.
9712017119
Обсудить 20
РоссияЕлена МалышеваАэрофлотВеликобританияШвейцарияСШАВ мире
Популярные комментарии
А пусть там и остаётся, меньше идиотизма в ящике будет.
15 августа, 02:12
sensotron .
5330000
При попытке лечится уринотерапией застряла головой в унитазе? Подержите ее там подольше. Глядишь, новой президенткой США станет. По уровню умственного развития - как раз, даже много
15 августа, 02:12
Илья Гольдман
30110000
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