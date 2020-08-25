https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576303342.html

Сторонники Лукашенко собираются на митинг в Минске

Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко собираются на митинг в его поддержку в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:54

2020-08-25T18:54

2020-08-25T22:16

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> собираются на митинг в его поддержку в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Начало митинга назначено на 19.00 (совпадает с мск) возле Комаровского рынка. Несмотря на дождь, сторонники Лукашенко продолжают приходить на площадку у входа на рынок. Там установлено звуковое оборудование, воспроизводящее патриотические песни.У многих собравшихся в руках флаг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.При этом милицейского усиления в районе рынка не замечено.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Александр Аникин Эта постановка совхозного ДК уже начинает притомлять. 29

Чипалина Лукин Это собрания сторонников "А баба Яга против" - Бессмысленные собрания. А эти - очень даже НЕ Бессмысленные ,даже наоборот очень полезные. 15

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минск

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сторонники Лукашенко вышли на митинг в Минске Кадры обстановки у Комаровского рынка в Минске, где проходит митинг сторонников Лукашенко 2020-08-25T18:54 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире