https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576303342.html
Сторонники Лукашенко собираются на митинг в Минске
Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко собираются на митинг в его поддержку в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:54
2020-08-25T18:54
2020-08-25T22:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> собираются на митинг в его поддержку в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Начало митинга назначено на 19.00 (совпадает с мск) возле Комаровского рынка. Несмотря на дождь, сторонники Лукашенко продолжают приходить на площадку у входа на рынок. Там установлено звуковое оборудование, воспроизводящее патриотические песни.У многих собравшихся в руках флаг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.При этом милицейского усиления в районе рынка не замечено.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Александр Аникин
Эта постановка совхозного ДК уже начинает притомлять.
29
Чипалина Лукин
Это собрания сторонников "А баба Яга против" - Бессмысленные собрания. А эти - очень даже НЕ Бессмысленные ,даже наоборот очень полезные.
15
9
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Сторонники Лукашенко вышли на митинг в Минске
Кадры обстановки у Комаровского рынка в Минске, где проходит митинг сторонников Лукашенко
2020-08-25T18:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире