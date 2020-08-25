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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576303342.html
Сторонники Лукашенко собираются на митинг в Минске
Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко собираются на митинг в его поддержку в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:54
2020-08-25T22:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> собираются на митинг в его поддержку в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Начало митинга назначено на 19.00 (совпадает с мск) возле Комаровского рынка. Несмотря на дождь, сторонники Лукашенко продолжают приходить на площадку у входа на рынок. Там установлено звуковое оборудование, воспроизводящее патриотические песни.У многих собравшихся в руках флаг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.При этом милицейского усиления в районе рынка не замечено.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Эта постановка совхозного ДК уже начинает притомлять.
29
Это собрания сторонников "А баба Яга против" - Бессмысленные собрания. А эти - очень даже НЕ Бессмысленные ,даже наоборот очень полезные.
15
9
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Сторонники Лукашенко вышли на митинг в Минске
Кадры обстановки у Комаровского рынка в Минске, где проходит митинг сторонников Лукашенко
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Сторонники Лукашенко собираются на митинг в Минске

18:54 25.08.2020 (обновлено: 22:16 25.08.2020)
2899
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко собираются на митинг в его поддержку в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Начало митинга назначено на 19.00 (совпадает с мск) возле Комаровского рынка. Несмотря на дождь, сторонники Лукашенко продолжают приходить на площадку у входа на рынок. Там установлено звуковое оборудование, воспроизводящее патриотические песни.
У многих собравшихся в руках флаг Белоруссии.
При этом милицейского усиления в районе рынка не замечено.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
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Обсудить 9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Эта постановка совхозного ДК уже начинает притомлять.
25 августа, 19:02
Александр Аникин
8000120
Это собрания сторонников "А баба Яга против" - Бессмысленные собрания. А эти - очень даже НЕ Бессмысленные ,даже наоборот очень полезные.
25 августа, 19:06
Чипалина Лукин
1200003
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