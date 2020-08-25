Башкирский суд рассмотрел жалобы на аресты защитников Куштау
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УФА, 25 авг - РИА Новости. Верховный суд Башкирии за два дня рассмотрел 16 жалоб на постановления районного суда об арестах участников конфликта на горе Куштау, где экозащитники протестовали против разработки шихана содовой компанией, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на горе Куштау в Башкирии, где 15 и 16 августа экозащитники протестовали против разработки шихана Башкирской содовой компанией (БСК), были задержаны от 70 до 90 человек. Часть задержанных Ишимбайский городской суд арестовал на срок до 15 суток, часть - оштрафовали. Члены СПЧ при главе региона по поручению Радия Хабирова оказывали юридическую помощь арестованным, писали на постановления суда жалобы в высшую инстанцию.
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"Сегодня три постановления было оставлено без изменения, одно отменено с возвращением на новое рассмотрение в связи с процессуальными нарушениями в суде первой инстанции, где не были рассмотрены письменные ходатайства. Вчера одно постановление было изменено, срок административного ареста был снижен с 15 до 11 суток, 11 постановлений оставлено без изменений", - сообщили в Верховном суде Башкирии.
Ранее Хабиров на встрече с экоактивистами, которые выступали против разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией, заявил, что горе дадут статус особо охраняемой территории. Также он отмечал, что республика намерена выкупить контрольный пакет акций БСК, чтобы решить сырьевой вопрос. По его словам, власти региона проанализируют юридическую сторону приватизации БСК.
В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез.
Минприроды РФ в понедельник сообщило, что получило письмо Хабирова с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ) и "со своей стороны готово оказать содействие" в ее создании. В ведомстве уточнили, что на Куштау в будущем может быть создана ООПТ федерального значения.
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