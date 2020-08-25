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Краснодарский край
https://ria.ru/20200825/kuban-1576299999.html
Кубань выделила 130 миллионов рублей на проектирование школ и детсадов
Руководство Краснодарского края впервые выделило из регионального бюджета деньги на проектирование школ и детских садов, на текущий и следующий год заложено 130 РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:42
2020-08-25T17:42
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости.</strong> Руководство <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> впервые выделило из регионального бюджета деньги на проектирование школ и детских садов, на текущий и следующий год заложено 130 миллионов рублей, сообщает администрация региона.По словам губернатора <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>, вопрос строительства порой тормозится, потому что муниципалитеты испытывают дефицит средств еще на начальной стадии – на стадии проектирования объектов."Для решения этой проблемы мы впервые предусмотрели в бюджете отдельные средства на проектирование школ и детских садов. На этот и следующий год заложено 130 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова губернатора.Уточняется, что первые восемь муниципалитетов уже подали заявки на участие в отборе. Планируется проектирование 6 школ и 6 детских садов. В дальнейшем эта практика будет распространена и на другие города и районы, добавили в ведомстве."Также при поддержке краевого бюджета ремонтируются учебные заведения. В крае порядка 700 школ построены до 1970 года и требуют капитального ремонта", - добавили в пресс-службе администрации. Отмечается, что в текущем году из бюджета выделено свыше 800 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ в 42 муниципалитетах. "Считаю необходимым довести эту цифру до 1 миллиарда рублей", – сказал губернатор.По данным краевых властей, к концу текущего года количество новых школ в регионе достигнет 50. В этом году будет сдано 14 школ. Кроме того, уже в 2021 году начнется возведение еще 12 объектов. Ранее подобных темпов строительства школ в регионе не было. Так, например, в <a href="http://ria.ru/location_Timashevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тимашевском районе</a> Краснодарского края в настоящий момент строится первая за последние 20 лет школа.
https://ria.ru/20200825/kuban-1576299045.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

Кубань выделила 130 миллионов рублей на проектирование школ и детсадов

17:42 25.08.2020
22
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Руководство Краснодарского края впервые выделило из регионального бюджета деньги на проектирование школ и детских садов, на текущий и следующий год заложено 130 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, вопрос строительства порой тормозится, потому что муниципалитеты испытывают дефицит средств еще на начальной стадии – на стадии проектирования объектов.
"Для решения этой проблемы мы впервые предусмотрели в бюджете отдельные средства на проектирование школ и детских садов. На этот и следующий год заложено 130 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Уточняется, что первые восемь муниципалитетов уже подали заявки на участие в отборе. Планируется проектирование 6 школ и 6 детских садов. В дальнейшем эта практика будет распространена и на другие города и районы, добавили в ведомстве.
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"Также при поддержке краевого бюджета ремонтируются учебные заведения. В крае порядка 700 школ построены до 1970 года и требуют капитального ремонта", - добавили в пресс-службе администрации. Отмечается, что в текущем году из бюджета выделено свыше 800 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ в 42 муниципалитетах. "Считаю необходимым довести эту цифру до 1 миллиарда рублей", – сказал губернатор.
По данным краевых властей, к концу текущего года количество новых школ в регионе достигнет 50. В этом году будет сдано 14 школ. Кроме того, уже в 2021 году начнется возведение еще 12 объектов. Ранее подобных темпов строительства школ в регионе не было. Так, например, в Тимашевском районе Краснодарского края в настоящий момент строится первая за последние 20 лет школа.
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