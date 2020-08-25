https://ria.ru/20200825/kuban-1576299999.html

Кубань выделила 130 миллионов рублей на проектирование школ и детсадов

Руководство Краснодарского края впервые выделило из регионального бюджета деньги на проектирование школ и детских садов, на текущий и следующий год заложено 130 РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:42

2020-08-25T17:42

2020-08-25T17:42

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости.</strong> Руководство <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> впервые выделило из регионального бюджета деньги на проектирование школ и детских садов, на текущий и следующий год заложено 130 миллионов рублей, сообщает администрация региона.По словам губернатора <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>, вопрос строительства порой тормозится, потому что муниципалитеты испытывают дефицит средств еще на начальной стадии – на стадии проектирования объектов."Для решения этой проблемы мы впервые предусмотрели в бюджете отдельные средства на проектирование школ и детских садов. На этот и следующий год заложено 130 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова губернатора.Уточняется, что первые восемь муниципалитетов уже подали заявки на участие в отборе. Планируется проектирование 6 школ и 6 детских садов. В дальнейшем эта практика будет распространена и на другие города и районы, добавили в ведомстве."Также при поддержке краевого бюджета ремонтируются учебные заведения. В крае порядка 700 школ построены до 1970 года и требуют капитального ремонта", - добавили в пресс-службе администрации. Отмечается, что в текущем году из бюджета выделено свыше 800 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ в 42 муниципалитетах. "Считаю необходимым довести эту цифру до 1 миллиарда рублей", – сказал губернатор.По данным краевых властей, к концу текущего года количество новых школ в регионе достигнет 50. В этом году будет сдано 14 школ. Кроме того, уже в 2021 году начнется возведение еще 12 объектов. Ранее подобных темпов строительства школ в регионе не было. Так, например, в <a href="http://ria.ru/location_Timashevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тимашевском районе</a> Краснодарского края в настоящий момент строится первая за последние 20 лет школа.

https://ria.ru/20200825/kuban-1576299045.html

https://ria.ru/20200821/biznes-1576116497.html

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, общество