Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200825/kuban-1576299045.html
На Кубани запустят единую госпрограмму строительства социальных объектов
Единая госпрограмма строительства социальных объектов заработает в Краснодарском крае с января 2021 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:25
2020-08-25T17:25
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152916/64/1529166438_0:248:2757:1799_1400x0_80_0_0_01db5f6444832175bd175d88fa77d107.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости.</strong> Единая госпрограмма строительства социальных объектов заработает в <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарском крае</a> с января 2021 года, сообщает администрация региона."По поручению губернатора края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамина Кондратьева</a> с 1 января 2021 года в крае заработает единая госпрограмма строительства социальных объектов", - говорится в сообщении.Как ранее отмечал глава региона, основная сложность в строительстве социальных объектов заключается в том, что за их возведение отвечают разные структуры, а не одно профильное министерство. Из-за этого возникают проблемы с получением документации, поставками материалов, затягиванием сроков.За оснащение школ отвечает министерство образования края. Глава региона акцентировал, что все образовательные учреждения должны быть укомплектованы современным оборудованием."Интерактивные доски должны стать не гордостью, а обычным явлением. Новые школы должны отвечать всем нормативам. Но из-за плотной городской застройки, например, в Краснодаре, новая школа на Красных Партизан осталась без полноценного спортивного ядра. Иной раз землю выкупать дороже, чем там построить школу. Такие ситуации недопустимы", – заключил глава края.
https://ria.ru/20200814/1575810433.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152916/64/1529166438_14:0:2745:2048_1400x0_80_0_0_1f3fe2f43c4775b899a18c0a485a6ec9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

На Кубани запустят единую госпрограмму строительства социальных объектов

17:25 25.08.2020
759
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Единая госпрограмма строительства социальных объектов заработает в Краснодарском крае с января 2021 года, сообщает администрация региона.
"По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева с 1 января 2021 года в крае заработает единая госпрограмма строительства социальных объектов", - говорится в сообщении.
Как ранее отмечал глава региона, основная сложность в строительстве социальных объектов заключается в том, что за их возведение отвечают разные структуры, а не одно профильное министерство. Из-за этого возникают проблемы с получением документации, поставками материалов, затягиванием сроков.

"Теперь такие ситуации будут исключены. Если раньше у нас каждое ведомство строило что-то свое, то теперь школы, детские сады, дома культуры и спортивные объекты будут полностью под контролем департамента строительства края. И программа одна, и все сроки сводятся к одному исполнителю. Мы будем сопровождать возведение соцобъектов на всех этапах – от проектирования до завершения работ", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

За оснащение школ отвечает министерство образования края. Глава региона акцентировал, что все образовательные учреждения должны быть укомплектованы современным оборудованием.
"Интерактивные доски должны стать не гордостью, а обычным явлением. Новые школы должны отвечать всем нормативам. Но из-за плотной городской застройки, например, в Краснодаре, новая школа на Красных Партизан осталась без полноценного спортивного ядра. Иной раз землю выкупать дороже, чем там построить школу. Такие ситуации недопустимы", – заключил глава края.
Краснодар во время самоизоляции жителей
14 августа, 22:49Краснодарский край
Краснодарский край вновь стал лидером в ЮФО по обороту организаций
201000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке
Папка с логотипом ФСИН РФ
Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Актер Антонио Бандерас
Антонио Бандерас вылечился от коронавируса
Подкаст «Это надолго»: как правильно кормить ребёнка?
Подкаст "Это надолго": как правильно кормить ребёнка?
Кандидат в президенты США Джо Байден
Клинтон рассказала Байдену, как выиграть выборы
Лисята-сеголетки, сфотографированные с помощью фотоловушки в Кроноцком заповеднике
На Камчатке рассказали, почему трудно снимать лисят
Инсульт
Ученые доказали, что переливание крови помогает при лечении инсульта
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Проект ПАО Промсвязьбанк и АО Военторг
ПСБ и Военторг запускают новый совместный проект
Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций
Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов
Прибор поиска пострадавших в снежных завалах, который позволяет находить людей на глубине до пяти метров
Создан прибор, "видящий" людей под снегом на глубине до пяти метров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Врач с рентгеном легких
Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния