https://ria.ru/20200825/kuban-1576299045.html

На Кубани запустят единую госпрограмму строительства социальных объектов

Единая госпрограмма строительства социальных объектов заработает в Краснодарском крае с января 2021 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:25

2020-08-25T17:25

2020-08-25T17:25

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости.</strong> Единая госпрограмма строительства социальных объектов заработает в <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарском крае</a> с января 2021 года, сообщает администрация региона."По поручению губернатора края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамина Кондратьева</a> с 1 января 2021 года в крае заработает единая госпрограмма строительства социальных объектов", - говорится в сообщении.Как ранее отмечал глава региона, основная сложность в строительстве социальных объектов заключается в том, что за их возведение отвечают разные структуры, а не одно профильное министерство. Из-за этого возникают проблемы с получением документации, поставками материалов, затягиванием сроков.За оснащение школ отвечает министерство образования края. Глава региона акцентировал, что все образовательные учреждения должны быть укомплектованы современным оборудованием."Интерактивные доски должны стать не гордостью, а обычным явлением. Новые школы должны отвечать всем нормативам. Но из-за плотной городской застройки, например, в Краснодаре, новая школа на Красных Партизан осталась без полноценного спортивного ядра. Иной раз землю выкупать дороже, чем там построить школу. Такие ситуации недопустимы", – заключил глава края.

https://ria.ru/20200814/1575810433.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, общество