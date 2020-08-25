https://ria.ru/20200825/kuban-1576299045.html
На Кубани запустят единую госпрограмму строительства социальных объектов
Единая госпрограмма строительства социальных объектов заработает в Краснодарском крае с января 2021 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:25
2020-08-25T17:25
2020-08-25T17:25
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости.</strong> Единая госпрограмма строительства социальных объектов заработает в <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарском крае</a> с января 2021 года, сообщает администрация региона."По поручению губернатора края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамина Кондратьева</a> с 1 января 2021 года в крае заработает единая госпрограмма строительства социальных объектов", - говорится в сообщении.Как ранее отмечал глава региона, основная сложность в строительстве социальных объектов заключается в том, что за их возведение отвечают разные структуры, а не одно профильное министерство. Из-за этого возникают проблемы с получением документации, поставками материалов, затягиванием сроков.За оснащение школ отвечает министерство образования края. Глава региона акцентировал, что все образовательные учреждения должны быть укомплектованы современным оборудованием."Интерактивные доски должны стать не гордостью, а обычным явлением. Новые школы должны отвечать всем нормативам. Но из-за плотной городской застройки, например, в Краснодаре, новая школа на Красных Партизан осталась без полноценного спортивного ядра. Иной раз землю выкупать дороже, чем там построить школу. Такие ситуации недопустимы", – заключил глава края.
https://ria.ru/20200814/1575810433.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости.
Единая госпрограмма строительства социальных объектов заработает в Краснодарском крае
с января 2021 года, сообщает администрация региона.
"По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева
с 1 января 2021 года в крае заработает единая госпрограмма строительства социальных объектов", - говорится в сообщении.
Как ранее отмечал глава региона, основная сложность в строительстве социальных объектов заключается в том, что за их возведение отвечают разные структуры, а не одно профильное министерство. Из-за этого возникают проблемы с получением документации, поставками материалов, затягиванием сроков.
"Теперь такие ситуации будут исключены. Если раньше у нас каждое ведомство строило что-то свое, то теперь школы, детские сады, дома культуры и спортивные объекты будут полностью под контролем департамента строительства края. И программа одна, и все сроки сводятся к одному исполнителю. Мы будем сопровождать возведение соцобъектов на всех этапах – от проектирования до завершения работ", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
За оснащение школ отвечает министерство образования края. Глава региона акцентировал, что все образовательные учреждения должны быть укомплектованы современным оборудованием.
"Интерактивные доски должны стать не гордостью, а обычным явлением. Новые школы должны отвечать всем нормативам. Но из-за плотной городской застройки, например, в Краснодаре, новая школа на Красных Партизан осталась без полноценного спортивного ядра. Иной раз землю выкупать дороже, чем там построить школу. Такие ситуации недопустимы", – заключил глава края.