https://ria.ru/20200825/krym-1576300621.html
Более 70 отелей и санаториев Крыма присоединились к программе кешбэка
Более 70 отелей и санаториев и 67 туроператоров Крыма присоединились к программе кешбэка за туристические услуги, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:59
2020-08-25T19:59
2020-08-25T19:59
кешбэк
сергей аксенов (политик)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости.</strong> Более 70 отелей и санаториев и 67 туроператоров Крыма присоединились к программе кешбэка за туристические услуги, заявил глава региона Сергей Аксенов."До 28 августа для туристов действует уникальная акция по продаже туров в Крым с кешбэком. Более 70 гостиниц и санаториев, а также 67 туроператоров присоединились к ней, предлагая отдых в Крыму с 1 октября до 20 декабря", — написал Аксенов на своей станице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что программа особенно актуальна для Крыма, так как отдых в санаториях становится более доступным именно осенью и зимой. Аксенов привел в пример некоторые доступные на данные момент пакетные туры и цены на них."Уже есть предложения от четырех ночей стоимостью от 25 тысяч рублей с максимальным кешбэком 15 тысяч рублей. Для участия туристу нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать предложение отеля или туроператора и совершить оплату с помощью карты платежной системы "МИР", — написал он. — Возврат осуществляется в срок до пяти дней. Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей".
https://ria.ru/20200815/1575813422.html
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кешбэк, сергей аксенов (политик), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Более 70 отелей и санаториев и 67 туроператоров Крыма присоединились к программе кешбэка за туристические услуги, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"До 28 августа для туристов действует уникальная акция по продаже туров в Крым с кешбэком. Более 70 гостиниц и санаториев, а также 67 туроператоров присоединились к ней, предлагая отдых в Крыму с 1 октября до 20 декабря", — написал Аксенов на своей станице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что программа особенно актуальна для Крыма, так как отдых в санаториях становится более доступным именно осенью и зимой. Аксенов привел в пример некоторые доступные на данные момент пакетные туры и цены на них.
"Уже есть предложения от четырех ночей стоимостью от 25 тысяч рублей с максимальным кешбэком 15 тысяч рублей. Для участия туристу нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать предложение отеля или туроператора и совершить оплату с помощью карты платежной системы "МИР", — написал он. — Возврат осуществляется в срок до пяти дней. Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей".