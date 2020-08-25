https://ria.ru/20200825/krym-1576300621.html

Более 70 отелей и санаториев Крыма присоединились к программе кешбэка

Более 70 отелей и санаториев и 67 туроператоров Крыма присоединились к программе кешбэка за туристические услуги, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:59

2020-08-25T19:59

2020-08-25T19:59

кешбэк

сергей аксенов (политик)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости.</strong> Более 70 отелей и санаториев и 67 туроператоров Крыма присоединились к программе кешбэка за туристические услуги, заявил глава региона Сергей Аксенов."До 28 августа для туристов действует уникальная акция по продаже туров в Крым с кешбэком. Более 70 гостиниц и санаториев, а также 67 туроператоров присоединились к ней, предлагая отдых в Крыму с 1 октября до 20 декабря", — написал Аксенов на своей станице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что программа особенно актуальна для Крыма, так как отдых в санаториях становится более доступным именно осенью и зимой. Аксенов привел в пример некоторые доступные на данные момент пакетные туры и цены на них."Уже есть предложения от четырех ночей стоимостью от 25 тысяч рублей с максимальным кешбэком 15 тысяч рублей. Для участия туристу нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать предложение отеля или туроператора и совершить оплату с помощью карты платежной системы "МИР", — написал он. — Возврат осуществляется в срок до пяти дней. Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей".

https://ria.ru/20200815/1575813422.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, сергей аксенов (политик), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым