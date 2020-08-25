https://ria.ru/20200825/krym-1576291719.html

В Крыму задержали работника детского лагеря, подозреваемого в педофилии

Сотрудник детского лагеря в Евпатории, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, задержан при попытке скрыться,... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:21

2020-08-25T15:21

2020-08-25T15:21

россия

республика крым

евпатория

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Сотрудник детского лагеря в <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпатории</a>, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, задержан при попытке скрыться, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.По данным следственного управления, 19 августа мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Ребенок сообщил о произошедшем матери по телефону, после чего женщина обратилась в полицию.Мужчина был задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Установлено, что он не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке. Выяснилось, что ранее он был судим за совершение имущественного преступления.По ходатайству следствия подозреваемый был арестован судом, назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Следователи проверят основания для трудоустройства и нахождения подозреваемого в детском учреждении.

https://ria.ru/20200824/saratov-1576265046.html

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россия

республика крым

евпатория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, евпатория, происшествия