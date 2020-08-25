https://ria.ru/20200825/krym-1576291719.html
В Крыму задержали работника детского лагеря, подозреваемого в педофилии
Сотрудник детского лагеря в Евпатории, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, задержан при попытке скрыться,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:21
2020-08-25T15:21
2020-08-25T15:21
россия
республика крым
евпатория
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Сотрудник детского лагеря в <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпатории</a>, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, задержан при попытке скрыться, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.По данным следственного управления, 19 августа мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Ребенок сообщил о произошедшем матери по телефону, после чего женщина обратилась в полицию.Мужчина был задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Установлено, что он не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке. Выяснилось, что ранее он был судим за совершение имущественного преступления.По ходатайству следствия подозреваемый был арестован судом, назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Следователи проверят основания для трудоустройства и нахождения подозреваемого в детском учреждении.
https://ria.ru/20200824/saratov-1576265046.html
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россия
республика крым
евпатория
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, евпатория, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости.
Сотрудник детского лагеря в Евпатории
, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, задержан при попытке скрыться, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Следователями (СУСК) возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Люберцы Московской области, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
По данным следственного управления, 19 августа мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Ребенок сообщил о произошедшем матери по телефону, после чего женщина обратилась в полицию.
"Подозреваемый попытался скрыться из Евпатории, однако был остановлен сотрудниками лагеря на автовокзале и передан правоохранительным органам", - сообщает СУСК.
Мужчина был задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Установлено, что он не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке. Выяснилось, что ранее он был судим за совершение имущественного преступления.
По ходатайству следствия подозреваемый был арестован судом, назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Следователи проверят основания для трудоустройства и нахождения подозреваемого в детском учреждении.