В Крыму прокомментировали заявление Турчинова о наступлении на полуостров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Любая попытка наступления на Крым станет для ее организаторов "смертельным номером", заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Ранее Турчинов, выступая на митинге в честь Дня независимости Украины, заявил, что у нынешнего президента страны Владимира Зеленского есть все возможности для военного наступления на Крым, в отличие от 2014 года.
"Турчинову стоит почитать историю. Многие пытались штурмовать Крым. И закончилось в итоге это для них весьма плачевно. Не советуем и предостерегаем нынешние киевские власти от таких опрометчивых поступков. Надеюсь, что Зеленский понимает всю ответственность и последствия. В противном случае, любое наступление на полуостров станет смертельным номером для его организаторов", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Турчинов не тот человек, к которому стоит прислушиваться нынешней украинской власти. "Зеленскому надо брать советы у тех политиков, кто выступает за добрососедские и партнерские российско-украинские отношения", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".