https://ria.ru/20200825/krym-1576289854.html

В Крыму прокомментировали заявление Турчинова о наступлении на полуостров

Любая попытка наступления на Крым станет для ее организаторов "смертельным номером", заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:56

2020-08-25T14:56

2020-08-25T14:56

россия

юрий гемпель

владимир зеленский

республика крым

севастополь

александр турчинов

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Любая попытка наступления на Крым станет для ее организаторов "смертельным номером", заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>, комментируя слова экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Турчинова</a>.Ранее Турчинов, выступая на митинге в честь Дня независимости Украины, заявил, что у нынешнего президента страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> есть все возможности для военного наступления на Крым, в отличие от 2014 года.По его словам, Турчинов не тот человек, к которому стоит прислушиваться нынешней украинской власти. "Зеленскому надо брать советы у тех политиков, кто выступает за добрососедские и партнерские российско-украинские отношения", - подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575281105.html

elya.velichutina Высказывания Турчинова должен комментировать только врач, а не руководство Крыма. 27

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россия

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий гемпель, владимир зеленский, республика крым, севастополь, александр турчинов, украина, в мире