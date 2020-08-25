Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/krym-1576289854.html
В Крыму прокомментировали заявление Турчинова о наступлении на полуостров
Любая попытка наступления на Крым станет для ее организаторов "смертельным номером", заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:56
2020-08-25T14:56
россия
юрий гемпель
владимир зеленский
республика крым
севастополь
александр турчинов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_0:153:3100:1897_1400x0_80_0_0_fa30e62ea3279b8fb7efa37914a15d96.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Любая попытка наступления на Крым станет для ее организаторов "смертельным номером", заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>, комментируя слова экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Турчинова</a>.Ранее Турчинов, выступая на митинге в честь Дня независимости Украины, заявил, что у нынешнего президента страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> есть все возможности для военного наступления на Крым, в отличие от 2014 года.По его словам, Турчинов не тот человек, к которому стоит прислушиваться нынешней украинской власти. "Зеленскому надо брать советы у тех политиков, кто выступает за добрососедские и партнерские российско-украинские отношения", - подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575281105.html
Высказывания Турчинова должен комментировать только врач, а не руководство Крыма.
27
6
россия
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_12f7f9f21856ef67f750fb63e2532b34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий гемпель, владимир зеленский, республика крым, севастополь, александр турчинов, украина, в мире

В Крыму прокомментировали заявление Турчинова о наступлении на полуостров

14:56 25.08.2020
5206
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Любая попытка наступления на Крым станет для ее организаторов "смертельным номером", заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Ранее Турчинов, выступая на митинге в честь Дня независимости Украины, заявил, что у нынешнего президента страны Владимира Зеленского есть все возможности для военного наступления на Крым, в отличие от 2014 года.

"Турчинову стоит почитать историю. Многие пытались штурмовать Крым. И закончилось в итоге это для них весьма плачевно. Не советуем и предостерегаем нынешние киевские власти от таких опрометчивых поступков. Надеюсь, что Зеленский понимает всю ответственность и последствия. В противном случае, любое наступление на полуостров станет смертельным номером для его организаторов", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Турчинов не тот человек, к которому стоит прислушиваться нынешней украинской власти. "Зеленскому надо брать советы у тех политиков, кто выступает за добрососедские и партнерские российско-украинские отношения", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов на заседании Верховной рады в Киеве
2 августа, 20:02
Нужно отвечать. Турчинов призвал возбудить дело против Зеленского
116120000
Обсудить 6
РоссияЮрий ГемпельВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Высказывания Турчинова должен комментировать только врач, а не руководство Крыма.
25 августа, 14:57
elya.velichutina
2511000
Рекомендуем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"
Коридор школы
Шестиклассники планировали нападение на школу в Москве
Истребитель-перехватчик МиГ-31
В ЦВО объяснили, почему над Екатеринбургом кружила военная авиация
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук назвал повышение минимальной зарплаты на Украине подачкой
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов
Собака
Сообразительность собаки спасла жизнь ее хозяйке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
МВД опасается участия банд из АУЕ* в акциях протеста
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Плитки шоколада
"Двойные стандарты". Против Lindt завели дело из-за качества шоколада
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2
Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния