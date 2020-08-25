https://ria.ru/20200825/krasota-1576268014.html

Выглядящая как девушка 49-летняя женщина раскрыла секрет своей красоты

Австралийка Джина Стюарт, которая в свои 49 лет выглядит гораздо моложе своего возраста, рассказала Daily Mail о том, как ей удается сохранять красоту. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:53

2020-08-25T07:53

2020-08-25T07:55

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/location_Australia" target="_blank">Австралийка</a> Джина Стюарт, которая в свои 49 лет выглядит гораздо моложе своего возраста, рассказала <a href="https://www.dailymail.co.uk/video/femail/video-2235856/Video-Worlds-hottest-grandma-reveals-secret-youthful-look.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> о том, как ей удается сохранять красоту.По словам Стюарт, в этом ей помогает криотерапия. "Я в прямом смысле замораживаю себя до минус 110 градусов по Цельсию на три минуты за сеанс", — заявила она.Помогает австралийке сохранять красоту и масло шиповника, которое она назвала своим секретным оружием при уходе за кожей.Кроме того, как отметила женщина, большое значение имеет правильное питание. Она придерживается специальной диеты, основанной на богатых белком продуктах, а также воздерживается от спиртных напитков и кофе.

https://ria.ru/20200814/1575773630.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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