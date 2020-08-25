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Выглядящая как девушка 49-летняя женщина раскрыла секрет своей красоты
Австралийка Джина Стюарт, которая в свои 49 лет выглядит гораздо моложе своего возраста, рассказала Daily Mail о том, как ей удается сохранять красоту. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:53
2020-08-25T07:55
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/location_Australia" target="_blank">Австралийка</a> Джина Стюарт, которая в свои 49 лет выглядит гораздо моложе своего возраста, рассказала <a href="https://www.dailymail.co.uk/video/femail/video-2235856/Video-Worlds-hottest-grandma-reveals-secret-youthful-look.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> о том, как ей удается сохранять красоту.По словам Стюарт, в этом ей помогает криотерапия. "Я в прямом смысле замораживаю себя до минус 110 градусов по Цельсию на три минуты за сеанс", — заявила она.Помогает австралийке сохранять красоту и масло шиповника, которое она назвала своим секретным оружием при уходе за кожей.Кроме того, как отметила женщина, большое значение имеет правильное питание. Она придерживается специальной диеты, основанной на богатых белком продуктах, а также воздерживается от спиртных напитков и кофе.
https://ria.ru/20200814/1575773630.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
молодость, здоровье, здоровье - общество, общество

Выглядящая как девушка 49-летняя женщина раскрыла секрет своей красоты

07:53 25.08.2020 (обновлено: 07:55 25.08.2020)
1305
© Depositphotos / luckybusinessДевушка на тропическом курорте
Девушка на тропическом курорте
© Depositphotos / luckybusiness
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Австралийка Джина Стюарт, которая в свои 49 лет выглядит гораздо моложе своего возраста, рассказала Daily Mail о том, как ей удается сохранять красоту.
По словам Стюарт, в этом ей помогает криотерапия. "Я в прямом смысле замораживаю себя до минус 110 градусов по Цельсию на три минуты за сеанс", — заявила она.
Помогает австралийке сохранять красоту и масло шиповника, которое она назвала своим секретным оружием при уходе за кожей.
Кроме того, как отметила женщина, большое значение имеет правильное питание. Она придерживается специальной диеты, основанной на богатых белком продуктах, а также воздерживается от спиртных напитков и кофе.
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