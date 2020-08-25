Использование средств на космическую программу сочли неэффективным
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз" на стартовый стол стартовой площадки космодрома "Байконур"
Вывоз ракеты-носителя "Союз" на стартовый стол стартовой площадки космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на Федеральную космическую программу, надо повышать, значительный их объем просто лежит на счетах, и в этом году было пока потрачено лишь около трети, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.
В министерстве отметили, что на сегодняшний день здесь наиболее актуален вопрос не увеличения бюджетного финансирования, а эффективного использования выделяемых из федерального бюджета средств.
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"Кассовое исполнение расходов корпорации ("Роскосмос" - ред.) по итогам 2018 года - 84,2%, по итогам 2019 года – 81%, по состоянию на 11 августа текущего года - 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета – порядка 180 миллиардов рублей - сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности. На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета", - указали в министерстве.
"Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы", - также говорится в сообщении.