https://ria.ru/20200825/kosmos-1576295083.html

Использование средств на космическую программу сочли неэффективным

Эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на Федеральную космическую программу, надо повышать, значительный их объем просто лежит на счетах, и в РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:20

2020-08-25T16:20

2020-08-25T16:20

риа наука

россия

космос - риа наука

министерство финансов рф (минфин россии)

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на Федеральную космическую программу, надо повышать, значительный их объем просто лежит на счетах, и в этом году было пока потрачено лишь около трети, говорится в сообщении пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF" target="_blank">Минфина РФ</a>.В министерстве отметили, что на сегодняшний день здесь наиболее актуален вопрос не увеличения бюджетного финансирования, а эффективного использования выделяемых из федерального бюджета средств."Кассовое исполнение расходов корпорации ("<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" - ред.) по итогам 2018 года - 84,2%, по итогам 2019 года – 81%, по состоянию на 11 августа текущего года - 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета – порядка 180 миллиардов рублей - сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности. На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета", - указали в министерстве."Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, министерство финансов рф (минфин россии)