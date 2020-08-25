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РИА Наука
https://ria.ru/20200825/kosmos-1576295083.html
Использование средств на космическую программу сочли неэффективным
Эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на Федеральную космическую программу, надо повышать, значительный их объем просто лежит на счетах, и в РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:20
2020-08-25T16:20
риа наука
россия
космос - риа наука
министерство финансов рф (минфин россии)
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на Федеральную космическую программу, надо повышать, значительный их объем просто лежит на счетах, и в этом году было пока потрачено лишь около трети, говорится в сообщении пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF" target="_blank">Минфина РФ</a>.В министерстве отметили, что на сегодняшний день здесь наиболее актуален вопрос не увеличения бюджетного финансирования, а эффективного использования выделяемых из федерального бюджета средств."Кассовое исполнение расходов корпорации ("<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" - ред.) по итогам 2018 года - 84,2%, по итогам 2019 года – 81%, по состоянию на 11 августа текущего года - 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета – порядка 180 миллиардов рублей - сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности. На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета", - указали в министерстве."Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html
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РИА Новости
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россия, космос - риа наука, министерство финансов рф (минфин россии)

Использование средств на космическую программу сочли неэффективным

16:20 25.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз" на стартовый стол стартовой площадки космодрома "Байконур"
Вывоз ракеты-носителя Союз на стартовый стол стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вывоз ракеты-носителя "Союз" на стартовый стол стартовой площадки космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на Федеральную космическую программу, надо повышать, значительный их объем просто лежит на счетах, и в этом году было пока потрачено лишь около трети, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.
В министерстве отметили, что на сегодняшний день здесь наиболее актуален вопрос не увеличения бюджетного финансирования, а эффективного использования выделяемых из федерального бюджета средств.
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"Кассовое исполнение расходов корпорации ("Роскосмос" - ред.) по итогам 2018 года - 84,2%, по итогам 2019 года – 81%, по состоянию на 11 августа текущего года - 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета – порядка 180 миллиардов рублей - сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности. На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета", - указали в министерстве.
"Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы", - также говорится в сообщении.
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2571563
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РИА НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
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