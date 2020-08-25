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Антонио Бандерас вылечился от коронавируса
Актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса COVID-19, сообщил он сам в соцсетях. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:42
2020-08-25T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антонио бандерас
коронавирусы
испания
в мире
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<strong>МАДРИД, 25 авг – РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Antonio_Banderas/" target="_blank" data-auto="true">Антонио Бандерас</a> вылечился от коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил он сам в соцсетях.О своем заражении актер рассказал 10 августа, в день своего 60-летия."После 21 дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется", - написал актер на своей странице в Facebook.Бандерас – один из самых известных актеров <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, он неоднократно удостаивался различных наград в области кинематографии, в том числе призов Каннского кинофестиваля и премии "Гойя".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, антонио бандерас, коронавирусы, испания, в мире

Антонио Бандерас вылечился от коронавируса

20:42 25.08.2020
1841
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Антонио Бандерас
Актер Антонио Бандерас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 25 авг – РИА Новости. Актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса COVID-19, сообщил он сам в соцсетях.
О своем заражении актер рассказал 10 августа, в день своего 60-летия.
"После 21 дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется", - написал актер на своей странице в Facebook.
Бандерас – один из самых известных актеров Испании, он неоднократно удостаивался различных наград в области кинематографии, в том числе призов Каннского кинофестиваля и премии "Гойя".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2000004
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антонио БандерасКоронавирусыИспанияВ мире
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