https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576306974.html

Антонио Бандерас вылечился от коронавируса

Актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса COVID-19, сообщил он сам в соцсетях. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T20:42

2020-08-25T20:42

2020-08-25T20:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антонио бандерас

коронавирусы

испания

в мире

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<strong>МАДРИД, 25 авг – РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Antonio_Banderas/" target="_blank" data-auto="true">Антонио Бандерас</a> вылечился от коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил он сам в соцсетях.О своем заражении актер рассказал 10 августа, в день своего 60-летия."После 21 дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется", - написал актер на своей странице в Facebook.Бандерас – один из самых известных актеров <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, он неоднократно удостаивался различных наград в области кинематографии, в том числе призов Каннского кинофестиваля и премии "Гойя".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антонио бандерас, коронавирусы, испания, в мире