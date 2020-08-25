https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576300890.html

Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе

Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ определить шансы на выживание пациента с коронавирусом. Соответствующее исследование... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:01

2020-08-25T18:01

2020-08-25T18:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

биология

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> нашли способ определить шансы на выживание пациента с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.nature.com/articles/s41591-020-1051-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature Medicine</a>.Отмечается, что одним из основных факторов, влияющих на осложнения и летальный исход, являются цитокины, в особенности — IL-6 и TNF-α. Повышенный уровень этих молекул нашли в крови у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Ученые заявили, что в мире уже испытывают лекарства, влияющие на передачу сигналов IL-6. Они также подчеркнули, что дальнейшее изучение цитокинов и исследование влияния их блокаторов на течение коронавирусной инфекции может значительно облегчить работу врачей, работающих с COVID-19.Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат, созданным Центром имени Гамалеи и Российский фондом прямых инвестиций, представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа. Это позволит сформировать длительный иммунитет сроком до нескольких лет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф.</a></em>

https://ria.ru/20200825/perebolevshim-1576294091.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, биология, здоровье - общество, сша, в мире