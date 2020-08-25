Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576300890.html
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ определить шансы на выживание пациента с коронавирусом. Соответствующее исследование... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:01
2020-08-25T18:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
биология
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_771972fc2fe6a3d46f1281df9d536fd4.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> нашли способ определить шансы на выживание пациента с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.nature.com/articles/s41591-020-1051-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature Medicine</a>.Отмечается, что одним из основных факторов, влияющих на осложнения и летальный исход, являются цитокины, в особенности — IL-6 и TNF-α. Повышенный уровень этих молекул нашли в крови у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Ученые заявили, что в мире уже испытывают лекарства, влияющие на передачу сигналов IL-6. Они также подчеркнули, что дальнейшее изучение цитокинов и исследование влияния их блокаторов на течение коронавирусной инфекции может значительно облегчить работу врачей, работающих с COVID-19.Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат, созданным Центром имени Гамалеи и Российский фондом прямых инвестиций, представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа. Это позволит сформировать длительный иммунитет сроком до нескольких лет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф.</a></em>
https://ria.ru/20200825/perebolevshim-1576294091.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_70f52cdf8d0617e945fc9e43afa2b133.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, биология, здоровье - общество, сша, в мире

Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе

18:01 25.08.2020 (обновлено: 18:05 25.08.2020)
15413
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ определить шансы на выживание пациента с коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.
Отмечается, что одним из основных факторов, влияющих на осложнения и летальный исход, являются цитокины, в особенности — IL-6 и TNF-α. Повышенный уровень этих молекул нашли в крови у пациентов с тяжелой формой COVID-19.
Сотрудница лаборатории
Вчера, 16:03Распространение нового коронавируса
Названы рекомендации для переболевших COVID-19
Ученые заявили, что в мире уже испытывают лекарства, влияющие на передачу сигналов IL-6. Они также подчеркнули, что дальнейшее изучение цитокинов и исследование влияния их блокаторов на течение коронавирусной инфекции может значительно облегчить работу врачей, работающих с COVID-19.
Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат, созданным Центром имени Гамалеи и Российский фондом прямых инвестиций, представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа. Это позволит сформировать длительный иммунитет сроком до нескольких лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
42580225
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19биологияЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Алексей Навальный
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Сотрудница лаборатории
Названы рекомендации для переболевших COVID-19
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов
Умер народный артист России Владимир Никонов
Глубины
Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Названы самые популярные автоподставы
Борис Корчевников
Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Россиянин случайно отсидел полгода в тюрьме вместо брата
Ребенок с книгами
Первый Ъ? В краснодарской школе сформировали 33 первых класса
Митинг оппозиции в Минске
В Минске прошли задержания протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния