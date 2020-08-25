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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576282492.html
Мурашко прокомментировал сообщение о повторном коронавирусе у главы Тувы
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пока нет данных о том, что у главы Тувы Шолбана Кара-оола зафиксирован повторный случай заболевания... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:30
2020-08-25T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
шолбан кара-оол
республика тыва
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<strong>КАЛУГА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что пока нет данных о том, что у главы Тувы <a href="https://ria.ru/person_SHolban_Kara_ool" target="_blank">Шолбана Кара-оола</a> зафиксирован повторный случай заболевания коронавирусом.Ранее Кара-оол <a href="https://ria.ru/20200824/sholban-1576262774.html" target="_blank">сообщил</a> в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. В первый раз Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В начале июня он был выписан."У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание", - сказал Мурашко журналистам.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, шолбан кара-оол, республика тыва

Мурашко прокомментировал сообщение о повторном коронавирусе у главы Тувы

13:30 25.08.2020 (обновлено: 18:44 25.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава Тувы Шолбан Кара-оол
Глава Тувы Шолбан Кара-оол
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Глава Тувы Шолбан Кара-оол. Архивное фото
КАЛУГА, 25 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пока нет данных о том, что у главы Тувы Шолбана Кара-оола зафиксирован повторный случай заболевания коронавирусом.
Ранее Кара-оол сообщил в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. В первый раз Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В начале июня он был выписан.
Работа скорой помощи
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"У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание", - сказал Мурашко журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоШолбан Кара-оолРеспублика Тыва
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