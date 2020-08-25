https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576282492.html
Мурашко прокомментировал сообщение о повторном коронавирусе у главы Тувы
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пока нет данных о том, что у главы Тувы Шолбана Кара-оола зафиксирован повторный случай заболевания... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:30
2020-08-25T13:30
2020-08-25T18:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
шолбан кара-оол
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:118:3014:1813_1400x0_80_0_0_7e60a814b69ed23737262a0693dc018f.jpg
<strong>КАЛУГА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что пока нет данных о том, что у главы Тувы <a href="https://ria.ru/person_SHolban_Kara_ool" target="_blank">Шолбана Кара-оола</a> зафиксирован повторный случай заболевания коронавирусом.Ранее Кара-оол <a href="https://ria.ru/20200824/sholban-1576262774.html" target="_blank">сообщил</a> в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. В первый раз Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В начале июня он был выписан."У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание", - сказал Мурашко журналистам.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576280550.html
1
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d2d55a57df9e2ea287884fb73c930f7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, шолбан кара-оол, республика тыва