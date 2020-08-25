https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576273965.html

Назван регион, в котором не нашли новых случаев коронавируса

За сутки нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Подмосковье, Калмыкии, Архангельской и Смоленской областях (0,2%),... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:04

2020-08-25T11:04

2020-08-25T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:212:2889:1837_1400x0_80_0_0_593b5911dabba899703f2b7eae246327.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, Калмыкии, Архангельской и Смоленской областях (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Прирост 0,3% зафиксирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Тыве, <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a>, Кабардино-Балкарии, Брянской, Тамбовской, Тульской, Омской, Липецкой областях и Чечне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество