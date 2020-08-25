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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576273231.html
В России за сутки умерли 120 пациентов с COVID-19
Сто двадцать человек с коронавирусом за сутки умерли в России, всего за время пандемии скончались 16 568 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:46
2020-08-25T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
свердловская область
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Сто двадцать человек с коронавирусом за сутки умерли в России, всего за время пандемии скончались 16 568 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 15 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 12 - в Москве, 11 - в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
свердловская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, свердловская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 120 пациентов с COVID-19

10:46 25.08.2020
561
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сто двадцать человек с коронавирусом за сутки умерли в России, всего за время пандемии скончались 16 568 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 120 летальных случаев... За весь период по России умерло 16 568 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 15 человек умерли в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 11 - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСвердловская областьСанкт-ПетербургОбщество
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