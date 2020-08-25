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https://ria.ru/20200825/korchevnikov-1576308201.html
Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста
Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:33
2020-08-26T00:29
культура
россия
борис корчевников
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости</strong>. Концертный директор <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Корчевникова</a> Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера."Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!" — приводит его слова <a href="https://www.5-tv.ru/news/309531/koncertnyj-direktor-korcevnikova-rasskazal-osamocuvstvii-televedusego/" target="_blank">Пятый канал.</a>Ранее СМИ сообщали, что состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Так, по сообщениям зрителей, присутствовавших на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, у него возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.
https://ria.ru/20200805/1575411341.html
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культура, россия, борис корчевников

Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста

21:33 25.08.2020 (обновлено: 00:29 26.08.2020)
15283
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера.
"Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!" — приводит его слова Пятый канал.
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
5 августа, 17:08
Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк
Ранее СМИ сообщали, что состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Так, по сообщениям зрителей, присутствовавших на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, у него возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.
69611457
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КультураРоссияБорис Корчевников
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