https://ria.ru/20200825/korchevnikov-1576308201.html

Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста

Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T21:33

2020-08-25T21:33

2020-08-26T00:29

культура

россия

борис корчевников

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости</strong>. Концертный директор <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Корчевникова</a> Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера."Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!" — приводит его слова <a href="https://www.5-tv.ru/news/309531/koncertnyj-direktor-korcevnikova-rasskazal-osamocuvstvii-televedusego/" target="_blank">Пятый канал.</a>Ранее СМИ сообщали, что состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Так, по сообщениям зрителей, присутствовавших на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, у него возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.

https://ria.ru/20200805/1575411341.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, борис корчевников