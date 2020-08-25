https://ria.ru/20200825/korchevnikov-1576308201.html
Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста
Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:33
2020-08-25T21:33
2020-08-26T00:29
культура
россия
борис корчевников
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости</strong>. Концертный директор <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Корчевникова</a> Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера."Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!" — приводит его слова <a href="https://www.5-tv.ru/news/309531/koncertnyj-direktor-korcevnikova-rasskazal-osamocuvstvii-televedusego/" target="_blank">Пятый канал.</a>Ранее СМИ сообщали, что состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Так, по сообщениям зрителей, присутствовавших на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, у него возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.
https://ria.ru/20200805/1575411341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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культура, россия, борис корчевников