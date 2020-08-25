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https://ria.ru/20200825/konneri-1576247604.html
И вечный Бонд нам только снится. К юбилею Шона Коннери
Шону Коннери — 90, и это вообще не укладывается в голове. Об одном из самых сексуальных мужчин Голливуда, секс-символе ХХ века, человеке, который сделал все для РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:00
2020-08-25T11:57
культура
лучшие фильмы
кино и сериалы
знаменитости
звезды
джеймс бонд
шон коннери
владимир высоцкий (автор песен)
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Павел Сурков. </strong>Шону Коннери — 90, и это вообще не укладывается в голове. Об одном из самых сексуальных мужчин Голливуда, секс-символе ХХ века, человеке, который сделал все для того, чтобы навсегда остаться в наших воспоминаниях моложавым и красивым, — в материале РИА Новости.Коннери, Шон КоннериМы говорим "Шон Коннери" — подразумеваем "Джеймс Бонд". В 1961 году на роль агента 007 искали статного красавца. Жена продюсера картины увидела неизвестного актера в фильме 1959 года "Дарби О'Гилл и маленький народец". Он прекрасно дрался и полностью соответствовал требованиям, ведь в юности занимался бодибилдингом и даже брал призовые места на соревнованиях.Флемингу этот молодой человек сначала очень не понравился, но его актерская работа произвела такое впечатление на писателя, что в следующем романе он упомянул шотландские корни суперагента. В целом Коннери соответствовал и характеру Джеймса Бонда — был безрассудно смел и с легкостью покорял женщин.О его романе с Ланой Тернер к тому моменту уже ходили легенды. Дело в том, что прекрасная актриса, закрутившая с Шоном головокружительную интрижку, была любовницей гангстера Джонни Стомпанато. Тот, естественно, узнал о неверности барышни и явился на съемочную площадку, чтобы лично разобраться с соперником. Коннери не испугался наведенного на него пистолета, врезал бандиту и обезоружил его. Ну чем не агент 007! Шон Коннери стал первым — и, по большому счету, эталонным — Бондом. Только он умел так обаятельно и саркастично улыбаться, с такой грациозной пластикой выхватывать "беретту" и элегантно управлять "Астон Мартином", не забывая другой рукой обнимать очередную экранную подружку. Поэтому когда после пятого фильма актер разорвал контракт, случилось страшное. Поклонники не приняли нового Бонда в исполнении Джорджа Лазенби (хотя тот и сыграл хорошо, да и картина была сделана отлично: в ней хватало и погонь, и приключений, и даже агент 007 впервые заплакал на экране, когда в финале убили его жену). Пришлось продюсерам возвращать Шона — но это был уже точно последний выход Бонда — Коннери: возраст не скрыть, а Коннери перевалило за 40. Правда, в 1980-е он еще раз сыграет Бонда в неканоническом фильме "Никогда не говори никогда" — фактически ремейке ленты "Шаровая молния". Критики ругали постаревшего Коннери, но фанаты были счастливы вновь увидеть кумира в роли агента 007, пусть и в картине, не входящей в официальную серию. Жизнь после БондаКогда Шон прилетел в СССР, чтобы сниматься в "Красной палатке", то был немало удивлен. В Советском Союзе никто бондиану не смотрел, и за Коннери не охотились ни журналисты, ни поклонники. Артист только и делал, что восклицал: "О, это удивительная страна!" — а его замешательство вдохновило Владимира Высоцкого на песню "Про Джеймса Бонда, агента 007". Коннери всегда ответственно подходил к выбору ролей: ему было важно подчеркивать фактуру персонажей, будь то Джим Мэлоун из "Неприкасаемых" Брайана де Пальмы (за эту роль актер получил "Оскара") или бессмертный учитель Рамирес из фильмов серии "Горец" (который оказался чуть ли не популярнее главного героя Коннора Маклауда). Десять лет назад он объявил, что уходит из большого кино, чем застопорил выход продолжения фильма "Лига выдающихся джентльменов", где играл главную роль: без Коннери франшиза явно была бессмысленной. Заманить его обратно в кинематограф не удалось никому: он отказывался даже от таких мощных предложений, как Гэндальф во "Властелине колец". Впрочем, был вариант вернуться в бондиану — его просили сыграть Кинкейда, смотрителя поместья семьи Бондов, но Коннери отклонил и это. Роль в итоге досталась Альберту Финни — и это тоже было символично: на одном экране встретились Бонд и Пуаро. Одной из своих любимых ролей Шон называл дракона Драко из фильма "Сердце дракона". Компьютерного ящера рисовали в точности с мимикой актера, особенно работали над артикуляцией: Коннери говорит с сильнейшим шотландским акцентом, от которого никогда не хотел избавляться. Шотландия навсегдаКстати, о Шотландии. Коннери — большой патриот, активный член Шотландской национальной партии. Он принципиально живет в Америке, говоря, что вернется на родину, только когда она получит независимость от Великобритании. На его руке красуется татуировка "Шотландия навсегда", которую он набил еще в молодости, когда служил на флоте (как, кстати, и Джеймс Бонд), и Шон гордо демонстрирует ее, нося рубашки с короткими рукавами. Он издал книгу "Я — шотландец", все поклонники ринулись покупать ее в надежде прочитать актерские байки из первых уст, но были жутко разочарованы. Автор рассказывал о своем отношении к Шотландии, ее культуре и истории. Словом, национальное самоопределение у сэра Шона на высоте (хотя рыцарский титул он от королевы принял, не забыв, впрочем, прибавить на торжественной церемонии, что неплохо было бы Шотландию освободить из-под английского гнета).Сегодня он мирно живет в Штатах, на публике появляется редко — впрочем, каждый его выход в свет мгновенно освещается многочисленными папарацци. Правда, стоит первому Джеймсу Бонду одарить их суровым взглядом, как те мгновенно ретируются. Потому что возраст суперагенту не помеха, да и бывших суперагентов не бывает.
https://ria.ru/20200620/1573109291.html
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лучшие фильмы, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеймс бонд, шон коннери, владимир высоцкий (автор песен)

И вечный Бонд нам только снится. К юбилею Шона Коннери

08:00 25.08.2020 (обновлено: 11:57 25.08.2020)
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© AFP 2020Шотландский актер Шон Коннери во время съемок фильма "Никогда не говори "никогда""
Шотландский актер Шон Коннери во время съемок фильма Никогда не говори никогда
© AFP 2020
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Шону Коннери — 90, и это вообще не укладывается в голове. Об одном из самых сексуальных мужчин Голливуда, секс-символе ХХ века, человеке, который сделал все для того, чтобы навсегда остаться в наших воспоминаниях моложавым и красивым, — в материале РИА Новости.

Коннери, Шон Коннери

Мы говорим "Шон Коннери" — подразумеваем "Джеймс Бонд". В 1961 году на роль агента 007 искали статного красавца. Жена продюсера картины увидела неизвестного актера в фильме 1959 года "Дарби О'Гилл и маленький народец". Он прекрасно дрался и полностью соответствовал требованиям, ведь в юности занимался бодибилдингом и даже брал призовые места на соревнованиях.
Флемингу этот молодой человек сначала очень не понравился, но его актерская работа произвела такое впечатление на писателя, что в следующем романе он упомянул шотландские корни суперагента. В целом Коннери соответствовал и характеру Джеймса Бонда — был безрассудно смел и с легкостью покорял женщин.
© AP PhotoАктер Шон Коннери, 1964 год
Актер Шон Коннери, 1964 год
© AP Photo
Актер Шон Коннери, 1964 год
О его романе с Ланой Тернер к тому моменту уже ходили легенды. Дело в том, что прекрасная актриса, закрутившая с Шоном головокружительную интрижку, была любовницей гангстера Джонни Стомпанато. Тот, естественно, узнал о неверности барышни и явился на съемочную площадку, чтобы лично разобраться с соперником. Коннери не испугался наведенного на него пистолета, врезал бандиту и обезоружил его. Ну чем не агент 007!
© AP PhotoАктеры Шон Коннери и Лана Тернер на премьере фильма "Другое время, другое место" в Лондоне
Актеры Шон Коннери и Лана Тернер на премьере фильма Другое время, другое место в Лондоне
© AP Photo
Актеры Шон Коннери и Лана Тернер на премьере фильма "Другое время, другое место" в Лондоне
Шон Коннери стал первым — и, по большому счету, эталонным — Бондом. Только он умел так обаятельно и саркастично улыбаться, с такой грациозной пластикой выхватывать "беретту" и элегантно управлять "Астон Мартином", не забывая другой рукой обнимать очередную экранную подружку. Поэтому когда после пятого фильма актер разорвал контракт, случилось страшное.
© Eon Productions Ltd. (1962)Кадр из фильма "Доктор Ноу"
Кадр из фильма Доктор Ноу
1 из 4
Кадр из фильма "Доктор Ноу"
© Eon Productions Ltd. (1962)
© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)Кадр из фильма "Из России с любовью"
Кадр из фильма Из России с любовью
2 из 4
Кадр из фильма "Из России с любовью"
© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
© Eon Productions Ltd. (1964)Кадр из фильма "Голдфингер"
Кадр из фильма Голдфингер
3 из 4
Кадр из фильма "Голдфингер"
© Eon Productions Ltd. (1964)
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.Дональд Плезенс в роли Эрнста Ставро Блофельда и Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Живешь только дважды» (1967)
Дональд Плезенс в роли Эрнста Ставро Блофельда и Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Живешь только дважды» (1967)
4 из 4
Дональд Плезенс в роли Эрнста Ставро Блофельда и Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Живешь только дважды» (1967)
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
1 из 4
Кадр из фильма "Доктор Ноу"
© Eon Productions Ltd. (1962)
2 из 4
Кадр из фильма "Из России с любовью"
© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
3 из 4
Кадр из фильма "Голдфингер"
© Eon Productions Ltd. (1964)
4 из 4
Дональд Плезенс в роли Эрнста Ставро Блофельда и Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Живешь только дважды» (1967)
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Поклонники не приняли нового Бонда в исполнении Джорджа Лазенби (хотя тот и сыграл хорошо, да и картина была сделана отлично: в ней хватало и погонь, и приключений, и даже агент 007 впервые заплакал на экране, когда в финале убили его жену). Пришлось продюсерам возвращать Шона — но это был уже точно последний выход Бонда — Коннери: возраст не скрыть, а Коннери перевалило за 40.
© PSO International/TaliaFilm II Productions (1983)Кадр из фильма "Никогда не говори "никогда"
Кадр из фильма Никогда не говори никогда
© PSO International/TaliaFilm II Productions (1983)
Кадр из фильма "Никогда не говори "никогда"
Правда, в 1980-е он еще раз сыграет Бонда в неканоническом фильме "Никогда не говори никогда" — фактически ремейке ленты "Шаровая молния". Критики ругали постаревшего Коннери, но фанаты были счастливы вновь увидеть кумира в роли агента 007, пусть и в картине, не входящей в официальную серию.

Жизнь после Бонда

Когда Шон прилетел в СССР, чтобы сниматься в "Красной палатке", то был немало удивлен. В Советском Союзе никто бондиану не смотрел, и за Коннери не охотились ни журналисты, ни поклонники.
Артист только и делал, что восклицал: "О, это удивительная страна!" — а его замешательство вдохновило Владимира Высоцкого на песню "Про Джеймса Бонда, агента 007".
Коннери всегда ответственно подходил к выбору ролей: ему было важно подчеркивать фактуру персонажей, будь то Джим Мэлоун из "Неприкасаемых" Брайана де Пальмы (за эту роль актер получил "Оскара") или бессмертный учитель Рамирес из фильмов серии "Горец" (который оказался чуть ли не популярнее главного героя Коннора Маклауда).
Десять лет назад он объявил, что уходит из большого кино, чем застопорил выход продолжения фильма "Лига выдающихся джентльменов", где играл главную роль: без Коннери франшиза явно была бессмысленной.
© 20th Century Fox Film Corporation/Angry Films/International Production Company (2003)Кадр из фильма "Лига выдающихся джентльменов"
Кадр из фильма Лига выдающихся джентльменов
© 20th Century Fox Film Corporation/Angry Films/International Production Company (2003)
Кадр из фильма "Лига выдающихся джентльменов"
Заманить его обратно в кинематограф не удалось никому: он отказывался даже от таких мощных предложений, как Гэндальф во "Властелине колец". Впрочем, был вариант вернуться в бондиану — его просили сыграть Кинкейда, смотрителя поместья семьи Бондов, но Коннери отклонил и это. Роль в итоге досталась Альберту Финни — и это тоже было символично: на одном экране встретились Бонд и Пуаро.
© AP Photo / Lennox McLendonШон Коннери на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Шон Коннери на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Lennox McLendon
Шон Коннери на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Одной из своих любимых ролей Шон называл дракона Драко из фильма "Сердце дракона". Компьютерного ящера рисовали в точности с мимикой актера, особенно работали над артикуляцией: Коннери говорит с сильнейшим шотландским акцентом, от которого никогда не хотел избавляться.

Шотландия навсегда

Кстати, о Шотландии. Коннери — большой патриот, активный член Шотландской национальной партии. Он принципиально живет в Америке, говоря, что вернется на родину, только когда она получит независимость от Великобритании. На его руке красуется татуировка "Шотландия навсегда", которую он набил еще в молодости, когда служил на флоте (как, кстати, и Джеймс Бонд), и Шон гордо демонстрирует ее, нося рубашки с короткими рукавами.
Он издал книгу "Я — шотландец", все поклонники ринулись покупать ее в надежде прочитать актерские байки из первых уст, но были жутко разочарованы. Автор рассказывал о своем отношении к Шотландии, ее культуре и истории. Словом, национальное самоопределение у сэра Шона на высоте (хотя рыцарский титул он от королевы принял, не забыв, впрочем, прибавить на торжественной церемонии, что неплохо было бы Шотландию освободить из-под английского гнета).
© AFP 2020 / Ed Jones

Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу Быть шотландцем. 2008 год
1 из 2

Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год

© AFP 2020 / Ed Jones
© AP Photo / Stephen Chernin

Шон Коннери с женой во время парада шотландцев на Шестой авеню в Нью-Йорке

Шотландский актер Шон Коннери во время парада шотландцев на Шестой авеню в Нью-Йорке
2 из 2

Шон Коннери с женой во время парада шотландцев на Шестой авеню в Нью-Йорке

© AP Photo / Stephen Chernin
1 из 2

Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год

© AFP 2020 / Ed Jones
2 из 2

Шон Коннери с женой во время парада шотландцев на Шестой авеню в Нью-Йорке

© AP Photo / Stephen Chernin
Сегодня он мирно живет в Штатах, на публике появляется редко — впрочем, каждый его выход в свет мгновенно освещается многочисленными папарацци. Правда, стоит первому Джеймсу Бонду одарить их суровым взглядом, как те мгновенно ретируются. Потому что возраст суперагенту не помеха, да и бывших суперагентов не бывает.
Актрисы Урсула Андресс, Мишель Йео и Моника Белуччи
20 июня, 08:00Культура
От бикини до Беллуччи. Как менялись девушки Бонда
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Культуралучшие фильмыКино и сериалыЗнаменитостизвездыДжеймс БондШон КоннериВладимир Высоцкий (автор песен)
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