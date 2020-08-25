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https://ria.ru/20200825/kollektory-1576288793.html
Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:41
2020-08-25T16:08
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.Аристов, в свою очередь, пообещал представить предложения и выполнить поручение в кратчайшие сроки. Он также напомнил, что сегодня порядка 1,6 тысячи микрофинансовых организаций (без учета структурных подразделений, филиалов и представительств) занимаются взысканием задолженности в качестве дополнительного вида деятельности. Из-за этого, по закону, такие компании не вносят в государственный реестр коллекторов, то есть в этой части под контроль Федеральной службы судебных приставов они не попадают.В апреле <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank">ФССП</a> рекомендовала сотрудникам коллекторских агентств отказаться от личных контактов с должниками из-за <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">пандемии коронавируса</a>. Кроме того, служба предложила рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка исполнения своих обязательств гражданами, у которых подтвержден COVID-19, либо попавшими в трудную жизненную ситуацию.
https://realty.ria.ru/20200610/1572735536.html
Короче, если коллекторы не будут делиться мы их того. То есть коллекторы будут более беспредельные. Уха-ха.
122
верно этот беспредел надо кончать
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), владимир путин, общество

Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов

14:41 25.08.2020 (обновлено: 16:08 25.08.2020)
44508
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.

"Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. <...> То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — отметил президент.

Аристов, в свою очередь, пообещал представить предложения и выполнить поручение в кратчайшие сроки.
Он также напомнил, что сегодня порядка 1,6 тысячи микрофинансовых организаций (без учета структурных подразделений, филиалов и представительств) занимаются взысканием задолженности в качестве дополнительного вида деятельности. Из-за этого, по закону, такие компании не вносят в государственный реестр коллекторов, то есть в этой части под контроль Федеральной службы судебных приставов они не попадают.
В апреле ФССП рекомендовала сотрудникам коллекторских агентств отказаться от личных контактов с должниками из-за пандемии коронавируса. Кроме того, служба предложила рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка исполнения своих обязательств гражданами, у которых подтвержден COVID-19, либо попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Работа коллектора
10 июня, 12:33
Время вышибал: какие долги могут продать коллекторам и чем это грозит?
4174164617
Обсудить 59
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Короче, если коллекторы не будут делиться мы их того. То есть коллекторы будут более беспредельные. Уха-ха.
25 августа, 14:49
kakttus
26722382
верно этот беспредел надо кончать
25 августа, 14:48
О Ольга Занкова
10842104
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