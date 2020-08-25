https://ria.ru/20200825/kollektory-1576288793.html

Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов

Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:41

2020-08-25T14:41

2020-08-25T16:08

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.Аристов, в свою очередь, пообещал представить предложения и выполнить поручение в кратчайшие сроки. Он также напомнил, что сегодня порядка 1,6 тысячи микрофинансовых организаций (без учета структурных подразделений, филиалов и представительств) занимаются взысканием задолженности в качестве дополнительного вида деятельности. Из-за этого, по закону, такие компании не вносят в государственный реестр коллекторов, то есть в этой части под контроль Федеральной службы судебных приставов они не попадают.В апреле <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank">ФССП</a> рекомендовала сотрудникам коллекторских агентств отказаться от личных контактов с должниками из-за <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">пандемии коронавируса</a>. Кроме того, служба предложила рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка исполнения своих обязательств гражданами, у которых подтвержден COVID-19, либо попавшими в трудную жизненную ситуацию.

https://realty.ria.ru/20200610/1572735536.html

kakttus Короче, если коллекторы не будут делиться мы их того. То есть коллекторы будут более беспредельные. Уха-ха. 122

Ольга Занкова верно этот беспредел надо кончать 119

59

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций. 2020-08-25T14:41 true PT0M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), владимир путин, общество