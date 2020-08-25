https://ria.ru/20200825/kollektory-1576288793.html
Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:41
2020-08-25T14:41
2020-08-25T16:08
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576293104_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c106e702b7d3361192eb60469f4e5dc3.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.Аристов, в свою очередь, пообещал представить предложения и выполнить поручение в кратчайшие сроки. Он также напомнил, что сегодня порядка 1,6 тысячи микрофинансовых организаций (без учета структурных подразделений, филиалов и представительств) занимаются взысканием задолженности в качестве дополнительного вида деятельности. Из-за этого, по закону, такие компании не вносят в государственный реестр коллекторов, то есть в этой части под контроль Федеральной службы судебных приставов они не попадают.В апреле <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank">ФССП</a> рекомендовала сотрудникам коллекторских агентств отказаться от личных контактов с должниками из-за <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">пандемии коронавируса</a>. Кроме того, служба предложила рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка исполнения своих обязательств гражданами, у которых подтвержден COVID-19, либо попавшими в трудную жизненную ситуацию.
https://realty.ria.ru/20200610/1572735536.html
kakttus
Короче, если коллекторы не будут делиться мы их того. То есть коллекторы будут более беспредельные. Уха-ха.
122
Ольга Занкова
верно этот беспредел надо кончать
119
59
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576293104_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_f0fb9d82f41fb7518a4f6bca1adfe656.jpg
Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
2020-08-25T14:41
true
PT0M40S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба судебных приставов (фссп россии), владимир путин, общество