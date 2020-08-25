https://ria.ru/20200825/koktebel-1576308227.html
Кравц заявил, что счастлив проведению Rap Koktebel Party в этом году
Певец, арт-директор Rap Koktebel Кравц заявил журналистам, что счастлив проведению фестиваля в этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:34
2020-08-25T21:34
2020-08-25T21:34
россия
rap koktebel
дмитрий киселев
республика крым
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Певец, арт-директор Rap Koktebel Кравц заявил журналистам, что счастлив проведению фестиваля в этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом.По словам певца, для проведения фестиваля "пришлось пробить башкой несколько стен и потолков".Как отметил Кравц, он надеется, что в следующем году фестиваль будет масштабнее.Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который пройдёт в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> во второй раз. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.
https://ria.ru/20200825/festival-1576296322.html
россия
республика крым
коктебель
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, rap koktebel, дмитрий киселев, республика крым, коктебель