https://ria.ru/20200825/koktebel-1576308227.html

Кравц заявил, что счастлив проведению Rap Koktebel Party в этом году

Певец, арт-директор Rap Koktebel Кравц заявил журналистам, что счастлив проведению фестиваля в этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T21:34

2020-08-25T21:34

2020-08-25T21:34

россия

rap koktebel

дмитрий киселев

республика крым

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Певец, арт-директор Rap Koktebel Кравц заявил журналистам, что счастлив проведению фестиваля в этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом.По словам певца, для проведения фестиваля "пришлось пробить башкой несколько стен и потолков".Как отметил Кравц, он надеется, что в следующем году фестиваль будет масштабнее.Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, который пройдёт в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> во второй раз. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.

https://ria.ru/20200825/festival-1576296322.html

россия

республика крым

коктебель

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, rap koktebel, дмитрий киселев, республика крым, коктебель