https://ria.ru/20200825/koktebel-1576293405.html

Участник Rap Koktebel Party заявил, что фестиваль ждет большое будущее

Координатор международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод" Николай Мельников считает, что крымский фестиваль Rap Koktebel Party ждет большое будущее. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:53

2020-08-25T15:53

2020-08-25T16:25

культура

россия

rap koktebel

дмитрий киселев

республика крым

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости.</strong> Координатор международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод" Николай Мельников считает, что крымский фестиваль Rap Koktebel Party ждет большое будущее.Rap Koktebel Party стартует во вторник на пляже в крымском поселке <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a> около холма Юнге. На фестивале выступят популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока. Проект "Рэп завод" представят три резидента: Юрий Шипулин (Бриз), Тимур Казаков (Mikky Regas) и Алексей Мехряков (Сулима).По его словам, привезти для участия в фестивале в этом году больше резидентов помешала пандемия. "Могли привезти больше исполнителей, но в связи с пандемией и закрытыми границами, не все приехали", - пояснил Мельников."Рэп завод" – международное интерактивное шоу талантов, в котором начинающие исполнители демонстрируют свои способности в стиле хип-хоп. Площадка дает возможность каждому, кто чувствует в себе силы, связаться с организаторами, получить доступ на съемки и показать себя.Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль рэп-культуры и музыки, он пройдет в Коктебеле во второй раз. Его инициатором выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.

https://ria.ru/20200825/rap-1576292082.html

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россия

республика крым

коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, rap koktebel, дмитрий киселев, республика крым, коктебель