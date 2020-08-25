Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/kniga-1576301472.html
Презентация книги о современном Китае
1 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги председателя Экспертного совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, китаеведа, писателя, путешественника Юрия ТАВРОВСКОГО "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии".
2020-08-25T18:13
2020-08-25T18:13
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576301472.jpg?1598368405
<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=vqj3lhgVnn3elArQOEWgrJMNKM8Mi8O8BwD29jexVM0j4KTQCEnYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200901%2f952875436.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>В августе в свет вышла книга о современном Китае "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии", посвященная одной из наиболее актуальных тем международной повестки сегодня. <br>На протяжении пяти десятилетий он изучает, посещает и описывает страны Восточной Азии. За последние годы вышли пионерские работы Ю.В. Тавровского: "Си Цзиньпин. По ступеням Китайской мечты", "Си Цзиньпин. Новая эпоха", "Новый Шелковый путь – главный проект XXI века", "Чудесный Китай", "Китай и соседи. Новое тысячелетие".<br>В книге "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии" автор отвечает на вопросы: Справится ли руководство КНР с глобальными задачами и вызовами, которые перед ним стоят? Куда заведет противоборство США и Китая? Что такое "китайская мечта" и "возрождение китайской нации"? Какими будут в ближайшем будущем отношения России и Китая?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация книги о современном Китае

18:13 25.08.2020
17
1 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги председателя Экспертного совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, китаеведа, писателя, путешественника Юрия ТАВРОВСКОГО "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии".
Задать вопрос

В августе в свет вышла книга о современном Китае "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии", посвященная одной из наиболее актуальных тем международной повестки сегодня.
На протяжении пяти десятилетий он изучает, посещает и описывает страны Восточной Азии. За последние годы вышли пионерские работы Ю.В. Тавровского: "Си Цзиньпин. По ступеням Китайской мечты", "Си Цзиньпин. Новая эпоха", "Новый Шелковый путь – главный проект XXI века", "Чудесный Китай", "Китай и соседи. Новое тысячелетие".
В книге "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии" автор отвечает на вопросы: Справится ли руководство КНР с глобальными задачами и вызовами, которые перед ним стоят? Куда заведет противоборство США и Китая? Что такое "китайская мечта" и "возрождение китайской нации"? Какими будут в ближайшем будущем отношения России и Китая?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000001
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Настоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске отец Владимир Панарин
Челябинская епархия одобрила блог священника в TikTok
Вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Россия предостерегла США и Евросоюз от вмешательства в дела Белоруссии
Клуб Что? Где? Когда?
Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр
Акция протеста учителей в Минске
В Минске прошла акция протеста у здания Министерства образования
Военнослужащие в Белоруссии
Глава белорусского генштаба пообещал обеспечить безопасность государства
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Власти Праги планируют заменить часть автобусов троллейбусами
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
На круглом столе ПСБ обсудили развитие компетенций военных пенсионеров
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Площадь Независимости собрала оппозиционеров
В Минске начался митинг сторонников оппозиции
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада
Автомобили на Москворецкой набережной в Москве
В Москве не планируют пока вводить платный въезд в город
Лидер Кембриджской пятёрки Ким Филби. 1955 год
Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
Священнослужитель в защитной маске после окончания Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве
РПЦ не будет отменять противовирусные меры в своих храмах
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
На Кубани запустят единую госпрограмму строительства социальных объектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
Лента новостейМолния