https://ria.ru/20200825/kniga-1576301472.html

Презентация книги о современном Китае

1 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги председателя Экспертного совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, китаеведа, писателя, путешественника Юрия ТАВРОВСКОГО "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии".

2020-08-25T18:13

2020-08-25T18:13

2020-08-25T18:13

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=vqj3lhgVnn3elArQOEWgrJMNKM8Mi8O8BwD29jexVM0j4KTQCEnYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200901%2f952875436.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>В августе в свет вышла книга о современном Китае "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии", посвященная одной из наиболее актуальных тем международной повестки сегодня. <br>На протяжении пяти десятилетий он изучает, посещает и описывает страны Восточной Азии. За последние годы вышли пионерские работы Ю.В. Тавровского: "Си Цзиньпин. По ступеням Китайской мечты", "Си Цзиньпин. Новая эпоха", "Новый Шелковый путь – главный проект XXI века", "Чудесный Китай", "Китай и соседи. Новое тысячелетие".<br>В книге "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии" автор отвечает на вопросы: Справится ли руководство КНР с глобальными задачами и вызовами, которые перед ним стоят? Куда заведет противоборство США и Китая? Что такое "китайская мечта" и "возрождение китайской нации"? Какими будут в ближайшем будущем отношения России и Китая?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы