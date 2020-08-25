Презентация книги о современном Китае
1 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги председателя Экспертного совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, китаеведа, писателя, путешественника Юрия ТАВРОВСКОГО "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии".
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В августе в свет вышла книга о современном Китае "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии", посвященная одной из наиболее актуальных тем международной повестки сегодня.
На протяжении пяти десятилетий он изучает, посещает и описывает страны Восточной Азии. За последние годы вышли пионерские работы Ю.В. Тавровского: "Си Цзиньпин. По ступеням Китайской мечты", "Си Цзиньпин. Новая эпоха", "Новый Шелковый путь – главный проект XXI века", "Чудесный Китай", "Китай и соседи. Новое тысячелетие".
В книге "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии" автор отвечает на вопросы: Справится ли руководство КНР с глобальными задачами и вызовами, которые перед ним стоят? Куда заведет противоборство США и Китая? Что такое "китайская мечта" и "возрождение китайской нации"? Какими будут в ближайшем будущем отношения России и Китая?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В августе в свет вышла книга о современном Китае "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии", посвященная одной из наиболее актуальных тем международной повестки сегодня.
На протяжении пяти десятилетий он изучает, посещает и описывает страны Восточной Азии. За последние годы вышли пионерские работы Ю.В. Тавровского: "Си Цзиньпин. По ступеням Китайской мечты", "Си Цзиньпин. Новая эпоха", "Новый Шелковый путь – главный проект XXI века", "Чудесный Китай", "Китай и соседи. Новое тысячелетие".
В книге "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии" автор отвечает на вопросы: Справится ли руководство КНР с глобальными задачами и вызовами, которые перед ним стоят? Куда заведет противоборство США и Китая? Что такое "китайская мечта" и "возрождение китайской нации"? Какими будут в ближайшем будущем отношения России и Китая?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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