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https://ria.ru/20200825/klad-1576228987.html
Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
Клад, состоящий из 425 монет из чистого золота и датируемый IX веком нашей эры, найден волонтерами в центре Израиля во время археологических раскопок перед... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T02:45
2020-08-25T02:45
археология
культура
новости культуры
северная африка
багдад (город)
израиль
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости.</strong> Клад, состоящий из 425 монет из чистого золота и датируемый IX веком нашей эры, найден волонтерами в центре Израиля во время археологических раскопок перед строительством нового жилого квартала, сообщает Управление древностей страны.Общий вес находки составляет 845 граммов чистого золота. На такие деньги, по словам историков, в IX-м веке можно было купить роскошный дом. В тот период регион был частью обширного Аббасидского халифата, простиравшегося от Персии на востоке до Северной Африки на западе, центр которого находился в Багдаде.В глиняном сосуде обнаружили золотые динары, а также около 270 маленьких золотых вырезок — кусочков динаров, которые использовались как мелочь. По словам археологов, монеты сохранились в отличном состоянии, словно были спрятаны только вчера. Это один из самых ранних тайников периода Аббасидов, найденных в стране.Это редкое сокровище, безусловно, станет важным вкладом в исследования этой эпохи, поскольку находок периода Аббасидов в Израиле мало, отметил эксперт по монетам в Управлении древностей Израиля Роберт Кул.
https://ria.ru/20200812/1575654533.html
северная африка
багдад (город)
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археология, новости культуры, северная африка, багдад (город), израиль

Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле

02:45 25.08.2020
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© REUTERS / Heidi Levine/Pool Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
© REUTERS / Heidi Levine/Pool
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости. Клад, состоящий из 425 монет из чистого золота и датируемый IX веком нашей эры, найден волонтерами в центре Израиля во время археологических раскопок перед строительством нового жилого квартала, сообщает Управление древностей страны.

"Клад, намеренно закопанный в землю в глиняном сосуде, содержал 425 золотых монет, большинство из которых относятся к периоду Аббасидов. Человек, закопавший это сокровище более тысячи лет назад, должно быть, планировал забрать его и даже зафиксировал сосуд гвоздем, чтобы он не двигался. Мы можем только догадываться, что помешало ему вернуться", — говорится в заявлении руководителей раскопок Лиат Надави-Зива и доктора Эли Хадада.

Общий вес находки составляет 845 граммов чистого золота. На такие деньги, по словам историков, в IX-м веке можно было купить роскошный дом. В тот период регион был частью обширного Аббасидского халифата, простиравшегося от Персии на востоке до Северной Африки на западе, центр которого находился в Багдаде.
© REUTERS / Heidi Levine/Pool Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
1 из 2
Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
© REUTERS / Heidi Levine/Pool
© REUTERS / Heidi Levine/Pool Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
2 из 2
Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
© REUTERS / Heidi Levine/Pool
1 из 2
Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
© REUTERS / Heidi Levine/Pool
2 из 2
Золотые монеты эпохи династии Аббасидов, найденные археологами в Израиле
© REUTERS / Heidi Levine/Pool
В глиняном сосуде обнаружили золотые динары, а также около 270 маленьких золотых вырезок — кусочков динаров, которые использовались как мелочь. По словам археологов, монеты сохранились в отличном состоянии, словно были спрятаны только вчера. Это один из самых ранних тайников периода Аббасидов, найденных в стране.
"Это было потрясающе. Когда я копал землю, я увидел нечто похожее на очень тонкие листья. Когда я взглянул внимательней, то увидел, что это золотые монеты. Это было действительно захватывающе - найти такое особенное и древнее сокровище", — сказал Оз Коэн, один из волонтеров, обнаруживших клад.
Это редкое сокровище, безусловно, станет важным вкладом в исследования этой эпохи, поскольку находок периода Аббасидов в Израиле мало, отметил эксперт по монетам в Управлении древностей Израиля Роберт Кул.
Археолог-любитель Маруиш Степьен
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КультураАрхеологияНовости культурыСеверная АфрикаБагдад (город)Израиль
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