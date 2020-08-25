https://ria.ru/20200825/klad-1576228987.html

Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле

Клад, состоящий из 425 монет из чистого золота и датируемый IX веком нашей эры, найден волонтерами в центре Израиля во время археологических раскопок перед... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T02:45

2020-08-25T02:45

2020-08-25T02:45

археология

культура

новости культуры

северная африка

багдад (город)

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576231052_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f13dfa947e9a259a7e63c23ae9e6d7b7.jpg

<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости.</strong> Клад, состоящий из 425 монет из чистого золота и датируемый IX веком нашей эры, найден волонтерами в центре Израиля во время археологических раскопок перед строительством нового жилого квартала, сообщает Управление древностей страны.Общий вес находки составляет 845 граммов чистого золота. На такие деньги, по словам историков, в IX-м веке можно было купить роскошный дом. В тот период регион был частью обширного Аббасидского халифата, простиравшегося от Персии на востоке до Северной Африки на западе, центр которого находился в Багдаде.В глиняном сосуде обнаружили золотые динары, а также около 270 маленьких золотых вырезок — кусочков динаров, которые использовались как мелочь. По словам археологов, монеты сохранились в отличном состоянии, словно были спрятаны только вчера. Это один из самых ранних тайников периода Аббасидов, найденных в стране.Это редкое сокровище, безусловно, станет важным вкладом в исследования этой эпохи, поскольку находок периода Аббасидов в Израиле мало, отметил эксперт по монетам в Управлении древностей Израиля Роберт Кул.

https://ria.ru/20200812/1575654533.html

северная африка

багдад (город)

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, новости культуры, северная африка, багдад (город), израиль