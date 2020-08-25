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В Совбезе опасаются срыва противодействия киберугрозам совместно с США
Американские элиты в преддверии выборов президента США могут в своих целях активизировать поиски внешнего врага, что сорвет возможность организации совместного... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:53
2020-08-25T07:53
совет безопасности рф
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Американские элиты в преддверии выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут в своих целях активизировать поиски внешнего врага, что сорвет возможность организации совместного с Россией противодействия реальным общим угрозам в киберпространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.По его словам, "есть серьезные опасения, что отношения между нашими государствами вновь могут стать заложниками ситуации, когда через СМИ на уровне "highly likely" будут инициироваться политические "заходы" и решения, не отражающие объективной реальности"."В этом случае перезревающая необходимость в организации противодействия реальным общим угрозам в информационной сфере вновь может быть принесена в жертву политическим интересам "мастеров" тенденциозной риторики", - сказал Храмов.Тем не менее, отдельное взаимодействие между Россией и США по вопросам кибербезопасности ведется, отметил замсекретаря Совбеза. Еще в 2013 году были сформированы механизмы взаимодействия по вопросам безопасности использования информационно-коммуникационных технологий, напомнил Храмов."Созданные каналы связи позволяют оперативно решать конкретные вопросы в области информационной безопасности как политического, так и технического характера", - отметил он.
https://ria.ru/20200704/1573878634.html
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совет безопасности рф, сша, в мире

В Совбезе опасаются срыва противодействия киберугрозам совместно с США

07:53 25.08.2020
798
© Fotolia / Artur MarciniecКомпьютер
Компьютер
© Fotolia / Artur Marciniec
Компьютер. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американские элиты в преддверии выборов президента США могут в своих целях активизировать поиски внешнего врага, что сорвет возможность организации совместного с Россией противодействия реальным общим угрозам в киберпространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"Беспрецедентный рост угроз в информационной сфере диктует необходимость выстраивания постоянного межгосударственного диалога, в том числе между Россией и США, по всему спектру проблем в области информационной безопасности", - отметил Храмов в интервью газете "Аргументы и факты".
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"Но в ноябре текущего года предстоят очередные выборы президента США. Дальнейшее обострение обстановки в самих Соединенных Штатах побуждает американский истеблишмент активизировать поиски внешнего врага для решения конъюнктурных вопросов внутренней политики", - добавил Храмов.
По его словам, "есть серьезные опасения, что отношения между нашими государствами вновь могут стать заложниками ситуации, когда через СМИ на уровне "highly likely" будут инициироваться политические "заходы" и решения, не отражающие объективной реальности".
"В этом случае перезревающая необходимость в организации противодействия реальным общим угрозам в информационной сфере вновь может быть принесена в жертву политическим интересам "мастеров" тенденциозной риторики", - сказал Храмов.
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Тем не менее, отдельное взаимодействие между Россией и США по вопросам кибербезопасности ведется, отметил замсекретаря Совбеза. Еще в 2013 году были сформированы механизмы взаимодействия по вопросам безопасности использования информационно-коммуникационных технологий, напомнил Храмов.
"Созданные каналы связи позволяют оперативно решать конкретные вопросы в области информационной безопасности как политического, так и технического характера", - отметил он.
"Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в двустороннем и многостороннем форматах, включая ООН и региональные площадки, в частности, ОБСЕ. Все необходимые механизмы для этого существуют", - резюмировал Храмов.
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