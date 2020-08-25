https://ria.ru/20200825/kiberugrozy-1576267980.html

В Совбезе опасаются срыва противодействия киберугрозам совместно с США

Американские элиты в преддверии выборов президента США могут в своих целях активизировать поиски внешнего врага, что сорвет возможность организации совместного... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:53

2020-08-25T07:53

2020-08-25T07:53

совет безопасности рф

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Американские элиты в преддверии выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут в своих целях активизировать поиски внешнего врага, что сорвет возможность организации совместного с Россией противодействия реальным общим угрозам в киберпространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.По его словам, "есть серьезные опасения, что отношения между нашими государствами вновь могут стать заложниками ситуации, когда через СМИ на уровне "highly likely" будут инициироваться политические "заходы" и решения, не отражающие объективной реальности"."В этом случае перезревающая необходимость в организации противодействия реальным общим угрозам в информационной сфере вновь может быть принесена в жертву политическим интересам "мастеров" тенденциозной риторики", - сказал Храмов.Тем не менее, отдельное взаимодействие между Россией и США по вопросам кибербезопасности ведется, отметил замсекретаря Совбеза. Еще в 2013 году были сформированы механизмы взаимодействия по вопросам безопасности использования информационно-коммуникационных технологий, напомнил Храмов."Созданные каналы связи позволяют оперативно решать конкретные вопросы в области информационной безопасности как политического, так и технического характера", - отметил он.

https://ria.ru/20200704/1573878634.html

https://ria.ru/20200505/1571000724.html

https://ria.ru/20200619/1573186400.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, сша, в мире