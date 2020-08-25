https://ria.ru/20200825/kiberprostranstvo-1576267864.html

Совбез: США совершают до 75% всех кибератак

США и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:49

2020-08-25T07:49

2020-08-25T09:15

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вашингтон (город)

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в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.По словам собеседника издания, таким образом США "целенаправленно формируют медийную картину", призванную оправдать в глазах мирового сообщества любые последующие действия, в том числе силового характера.Он отметил, что результатом "искусственного нагнетания противостояния в информационной сфере" становится напряженность в международных отношениях, торможение развития мировой экономики вследствие санкций, а также подрыв доверия к процессам цифровизации в целом."В таких условиях не приходится удивляться линии государств на достижение цифровой самодостаточности. Она прямо вытекает из потребности обеспечить государственный суверенитет в цифровую эпоху", — заявил Храмов.США, по словам замсекретаря Совбеза, стоят за подавляющим числом кибератак в мире. "Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", — сказал он.Как сообщил Храмов, "России указанный показатель отводит от 2% до 7%". Наращивание США под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию требует принятия защитных мер со стороны Москвы, считает Храмов."Из последних подобных акций, в частности, можно отметить факт выдвижения в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ Грузии в октябре 2019 года", — рассказал он.Аналогичным образом, по словам Храмова, "раздувалась шумиха и о "бесчеловечных" атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные в борьбе с коронавирусом". "Русским хакерам" пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады", — добавил он.Отдельной темой Храмов назвал мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности с использованием информационных технологий. "Эта проблематика стала "разменной монетой" в обостренном противостоянии американских политических элит", — заметил замсекретаря Совбеза.Он напомнил, что президент США Дональд Трамп распорядился начать скрытую кибератаку против российского Агентства интернет-исследований, которое американские спецслужбы без предъявления доказательств назвали распространителем информации, квалифицируемой как вмешательство. При этом, согласно свежим опубликованным данным, в 2018 году президент США наделил ЦРУ расширенными полномочиями при осуществлении наступательных операций в киберпространстве, включая вывод из строя инфраструктуры противника, добавил собеседник газеты.Все это, по его мнению, диктует необходимость защитных мер в соответствии с положениями доктрины информационной безопасности Российской Федерации и российского законодательства.

https://ria.ru/20200817/1575776224.html

https://ria.ru/20200801/1575259028.html

https://ria.ru/20190121/1549627256.html

Василий Иванов Всё зло на планете от сша 92

Егор Панкратов Думаю что все 90% гадостей идёт от американцев. 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, китай, вашингтон (город), сша, в мире