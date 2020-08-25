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https://ria.ru/20200825/kiberataki-1576267782.html
В Совбезе оценили масштаб исходящей от США киберугрозы
США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:43
2020-08-25T09:26
фбр
денис храмов
совет безопасности рф
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.В интервью газете <a href="https://aif.ru/politics/world/na_strazhe_kibergranic_zamglavy_sovbeza_-_o_zashchite_interesov_strany" target="_blank">"Аргументы и факты"</a> Храмов рассказал, что Россия может противопоставить американской пропаганде, выставляющей РФ источником информационных угроз.По словам <a href="http://ria.ru/person_Denis_KHramov/" target="_blank" data-auto="true">Храмова</a>, "России указанный показатель отводит от 2% до 7%". "Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве", - подчеркнул Храмов.При этом, по данным <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>, в самих США ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые, по разным подсчетам, наносят ущерб американской экономике в размере от 57 до 109 миллиардов долларов, рассказал Храмов. "И мы настойчиво предлагаем нашим зарубежным партнерам на государственном уровне идти по пути неполитизированного взаимодействия в вопросах борьбы с компьютерными атаками", - добавил он.Храмов напомнил, что с российской стороны регулярный обмен экспертной информацией о проявлениях вредоносной активности обеспечивается Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. "Показательно, что количество государств, с которыми организовано такое взаимодействие, за 2019 год выросло со 116 до 146", - сказал замсекретаря Совбеза."Растет и сам информационный обмен. С нашей стороны партнерам отправлено более 12 тысяч запросов о вредоносной активности в отношении российских информационных ресурсов, при этом от других стран получено около 8 тысяч подобных запросов", - отметил Храмов.
https://ria.ru/20200728/1575043740.html
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фбр, денис храмов, совет безопасности рф, сша, в мире

В Совбезе оценили масштаб исходящей от США киберугрозы

07:43 25.08.2020 (обновлено: 09:26 25.08.2020)
743
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
В интервью газете "Аргументы и факты" Храмов рассказал, что Россия может противопоставить американской пропаганде, выставляющей РФ источником информационных угроз.
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"Прежде всего, факты, которые нашими оппонентами последовательно замалчиваются. К примеру, анализ отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США", - сказал Храмов.
По словам Храмова, "России указанный показатель отводит от 2% до 7%". "Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве", - подчеркнул Храмов.
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При этом, по данным ФБР, в самих США ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые, по разным подсчетам, наносят ущерб американской экономике в размере от 57 до 109 миллиардов долларов, рассказал Храмов. "И мы настойчиво предлагаем нашим зарубежным партнерам на государственном уровне идти по пути неполитизированного взаимодействия в вопросах борьбы с компьютерными атаками", - добавил он.
Храмов напомнил, что с российской стороны регулярный обмен экспертной информацией о проявлениях вредоносной активности обеспечивается Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. "Показательно, что количество государств, с которыми организовано такое взаимодействие, за 2019 год выросло со 116 до 146", - сказал замсекретаря Совбеза.
"Растет и сам информационный обмен. С нашей стороны партнерам отправлено более 12 тысяч запросов о вредоносной активности в отношении российских информационных ресурсов, при этом от других стран получено около 8 тысяч подобных запросов", - отметил Храмов.
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ФБРДенис ХрамовСовет Безопасности РФСШАВ мире
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