https://ria.ru/20200825/kiberataki-1576267782.html

В Совбезе оценили масштаб исходящей от США киберугрозы

США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:43

2020-08-25T07:43

2020-08-25T09:26

фбр

денис храмов

совет безопасности рф

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155750/36/1557503619_0:12:2793:1583_1400x0_80_0_0_9417212fc99c4024758b3a1a6848e2a2.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.В интервью газете <a href="https://aif.ru/politics/world/na_strazhe_kibergranic_zamglavy_sovbeza_-_o_zashchite_interesov_strany" target="_blank">"Аргументы и факты"</a> Храмов рассказал, что Россия может противопоставить американской пропаганде, выставляющей РФ источником информационных угроз.По словам <a href="http://ria.ru/person_Denis_KHramov/" target="_blank" data-auto="true">Храмова</a>, "России указанный показатель отводит от 2% до 7%". "Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве", - подчеркнул Храмов.При этом, по данным <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>, в самих США ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые, по разным подсчетам, наносят ущерб американской экономике в размере от 57 до 109 миллиардов долларов, рассказал Храмов. "И мы настойчиво предлагаем нашим зарубежным партнерам на государственном уровне идти по пути неполитизированного взаимодействия в вопросах борьбы с компьютерными атаками", - добавил он.Храмов напомнил, что с российской стороны регулярный обмен экспертной информацией о проявлениях вредоносной активности обеспечивается Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. "Показательно, что количество государств, с которыми организовано такое взаимодействие, за 2019 год выросло со 116 до 146", - сказал замсекретаря Совбеза."Растет и сам информационный обмен. С нашей стороны партнерам отправлено более 12 тысяч запросов о вредоносной активности в отношении российских информационных ресурсов, при этом от других стран получено около 8 тысяч подобных запросов", - отметил Храмов.

https://ria.ru/20200728/1575043740.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200719/1574558324.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575183237.html

3

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, денис храмов, совет безопасности рф, сша, в мире