https://ria.ru/20200825/kiberataki-1576267741.html

В Совбезе заявили о необходимости защитных мер против кибератак США

Наращивание США под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию требует принятия защитных мер со стороны РФ, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:43

2020-08-25T07:43

2020-08-25T07:43

россия

дональд трамп

совет безопасности рф

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Наращивание <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию требует принятия защитных мер со стороны РФ, заявил заместитель секретаря российского <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF" target="_blank">Совета безопасности</a> Олег Храмов.В интервью газете "Аргументы и факты" Храмов отметил, что можно привести немало примеров тенденциозной риторики Запада на тему кибератак, якобы осуществляемых Россией."Из последних подобных акций, в частности, можно отметить факт выдвижения в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в октябре 2019 года", - сказал Храмов."Аналогичным образом раздувалась шумиха и о "бесчеловечных" атаках на объекты здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>, задействованные в борьбе с коронавирусом. "Русским хакерам" пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и Канады", - добавил он.Отдельной темой Храмов назвал мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности, с использованием информационных технологий. "Эта проблематика стала "разменной монетой" в обостренном противостоянии американских политических элит", - добавил замсекретаря Совбеза.По словам Храмова, "похожая на истерику политизация американскими властями надуманного вопроса о российском воздействии на выборные процессы в США, которая подогревается заинтересованными экономическими кругами и ориентированными на их запросы СМИ и неправительственных организаций, вывела проблему за рамки профессионального диалога"Новый виток манипуляций и голословных обвинений в адрес России был вызван обострением внутриполитических процессов в связи с промежуточными выборами в США в 2018 году, напомнил Храмов."Как следствие, президент США дал указание начать скрытую кибератаку на российское Агентство интернет-исследований, которое было без предъявления доказательств названо американскими спецслужбами распространителем информации, квалифицируемой как вмешательство. Факт этой атаки <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> признал публично в недавнем интервью изданию "Вашингтон пост", - отметил Храмов.При этом, согласно свежим опубликованным на портале <a href="http://ria.ru/organization_Yahoo/" target="_blank" data-auto="true">Yahoo</a> News данным, в 2018 году президент США наделил ЦРУ расширенными полномочиями при осуществлении наступательных операций в киберпространстве, включая проведение операций по выводу из строя инфраструктуры противника, добавил замсекретаря СБ."Такие условия диктуют необходимость принятия защитных мер в соответствии с положениями доктрины информационной безопасности <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и российского законодательства", - подчеркнул Храмов.

https://ria.ru/20190121/1549627256.html

https://ria.ru/20200801/1575259028.html

https://ria.ru/20180219/1514878105.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, совет безопасности рф, москва, сша, в мире